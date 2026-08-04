Entre las loterías y juegos de azar más populares en España se encuentra La Primitiva, un sorteo que se celebra tres días a la semana y reparte premios millonarios entre los concursantes que aciertan las cifras ganadoras.

Durante el lunes, 3 de agosto de 2026 ,

Los números ganadores del sorteo fueron "06 16 28 33 38 45"; el número complementario es "8", el de reintegro "2" y el Joker "2455378".

La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos tuvo "0" ganadores con un galardón de "0" euros.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 6892783 euros, de los cuales se entregaron 3791030.8 euros.

6 aciertos más el número de reintegro: 6 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 0 acierto con un premio de 0 euros

5 aciertos más el complementario: 3 acertantes con 43264.33 euros ganados

5 aciertos: 128 acertantes con un premio de 1859.01 euros

4 aciertos: 6470 acertantes con un premio de 53.5 euros

3 aciertos: 117317 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 647129 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuándo se sortea La Primitiva?

El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo más la cifra del Reintegro, el jugador deberá seleccionar entre los números 1 al 49 (la cantidad dependerá si se juega por el método sencillo o múltiple) y el número extra, que va del 0 al 9.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

¿Dónde se pueden cobrar los premios?

Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas: