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Entre las loterías y juegos de azar más populares en España se encuentra La Primitiva, un sorteo que se celebra tres días a la semana y reparte premios millonarios entre los concursantes que aciertan las cifras ganadoras.
Durante el lunes, 3 de agosto de 2026,
Los números ganadores del sorteo fueron "06 16 28 33 38 45"; el número complementario es "8", el de reintegro "2" y el Joker "2455378".
La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos tuvo "0" ganadores con un galardón de "0" euros.
Los ganadores del último sorteo de La Primitiva
En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 6892783 euros, de los cuales se entregaron 3791030.8 euros.
- 6 aciertos más el número de reintegro: 6 0 acertantes con 0 euros ganados
- 6 aciertos: 0 acierto con un premio de 0 euros
- 5 aciertos más el complementario: 3 acertantes con 43264.33 euros ganados
- 5 aciertos: 128 acertantes con un premio de 1859.01 euros
- 4 aciertos: 6470 acertantes con un premio de 53.5 euros
- 3 aciertos: 117317 acertantes con un premio de 8 euros
- Reintegro: 647129 acertantes con un premio de 1 euros.
¿Cuándo se sortea La Primitiva?
El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.
¿Cómo se juega a La Primitiva?
Para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo más la cifra del Reintegro, el jugador deberá seleccionar entre los números 1 al 49 (la cantidad dependerá si se juega por el método sencillo o múltiple) y el número extra, que va del 0 al 9.
¿Dónde se pueden cobrar los premios?
Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.
Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:
- Unicaja Banco
- Banco Sabadell
- BBVA
- Bankia
- CaixaBank
- Ibercaja
- Cajasur BBK
- KutxaBank
- Abanca
- Cajamar. Recomendaciones para los jugadores
Apuesta solo lo que puedas permitirte perder y fija límites de tiempo y gasto antes de empezar. Haz pausas y recuerda que el juego es entretenimiento, no una forma de ganar dinero.
Si notas pérdida de control o malestar, detente y busca apoyo. Contacta con Jugadores Anónimos en el +34 670 691 513 o en oficina@jugadoresanonimos.org.