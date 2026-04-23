Comprar un coche en España implica mirar mucho más que la etiqueta del concesionario o el precio acordado con el vendedor. En función de si el vehículo es nuevo, usado o importado, la factura final puede cambiar de forma notable. Por eso conviene conocer qué impuestos al comprar un coche existen en cada caso. No todos se pagan siempre ni recaen sobre todas las operaciones. La clave está en saber quién vende el vehículo, dónde estaba matriculado y qué trámite se va a realizar. La compra de un coche nuevo está sujeta, con carácter general, a un IVA del 21% sobre el precio de venta. Este impuesto suele estar incluido en el importe final que ofrece el concesionario, aunque conviene comprobarlo en el presupuesto o factura. También puede aplicarse IVA en determinadas ventas de vehículos usados realizadas por empresas o profesionales, según el régimen fiscal utilizado en la operación. En cambio, cuando la venta se hace entre particulares, normalmente no corresponde este tributo. Para autónomos y empresas, la posible deducción del IVA dependerá del uso profesional del vehículo y de la normativa vigente en cada caso. Si compras un coche de segunda mano a un particular, lo habitual es no pagar IVA, sino el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Este tributo corresponde al comprador y debe liquidarse ante la comunidad autónoma donde resida. La cuantía cambia según el territorio y, en algunos casos, según el valor fiscal del vehículo, su antigüedad, potencia o emisiones. Por eso, dos coches similares pueden generar importes distintos según dónde se formalice la operación. Antes de cerrar la compra, conviene revisar el valor de referencia y calcular este coste añadido. Muchos compradores se centran en el precio pactado y olvidan que el ITP coche usado puede elevar la factura total. El impuesto de matriculación se aplica, con carácter general, cuando un vehículo se matricula por primera vez en España. Su importe depende en gran medida de las emisiones homologadas y existen exenciones o tipos reducidos en determinados supuestos, especialmente en algunos vehículos eficientes o adaptados. También puede afectar a coches usados importados del extranjero cuando deben matricularse aquí para circular legalmente. En esas operaciones, además del precio de compra, suelen existir otros costes administrativos. Distinto es el impuesto de circulación, conocido técnicamente como IVTM. Es un tributo municipal que se paga por ser titular del vehículo y no por comprarlo en sí. La cuantía varía según el ayuntamiento y las características del coche. Por eso, al calcular cuánto cuesta realmente adquirir un vehículo, conviene sumar no solo el precio inicial, sino también IVA, ITP, matriculación y pagos periódicos posteriores. Ese detalle marca la diferencia entre una compra ajustada y una sorpresa en el presupuesto.