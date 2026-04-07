España endurece los controles migratorios y advierte que no basta con tener el pasaporte en regla. La vigencia mínima del documento se convierte en un requisito clave que puede impedir tanto la salida como el ingreso al país. Viajar sin cumplir con este margen exigido puede derivar en la denegación de embarque o en el rechazo en frontera, incluso cuando el pasaporte todavía no haya caducado. Según este marco, los Estados miembros pueden denegar el ingreso a viajeros que no cumplan con los requisitos documentales, incluso si el pasaporte se encuentra formalmente vigente. En este contexto, revisar la fecha de vencimiento del pasaporte antes de organizar un viaje resulta determinante para evitar gastos imprevistos, cancelaciones o contratiempos en aeropuertos. Uno de los puntos centrales que remarcan las autoridades es que el pasaporte debe contar con una vigencia mínima de seis meses en muchos destinos internacionales. Este requisito no solo aplica al momento de ingresar a otro país, sino también al momento de salir desde España. La exigencia responde a la necesidad de garantizar que el documento cubra toda la estancia del viajero. Además, permite contemplar imprevistos como extensiones de visado o cambios en el itinerario. Dentro del espacio Schengen, el criterio es diferente pero igualmente estricto. En este caso, el pasaporte debe ser válido al menos hasta tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio. No cumplir con este punto puede derivar en la negativa de ingreso. Las consecuencias pueden ser inmediatas y afectar todo el viaje. Las aerolíneas pueden impedir el embarque si detectan que el documento no cumple con los meses mínimos requeridos por el país de destino. En los controles migratorios, la situación puede ser aún más compleja. Las autoridades tienen la facultad de rechazar la entrada, incluso si el pasaporte se encuentra vigente, pero no cumple con el margen exigido. Este tipo de situaciones suele generar pérdidas económicas y complicaciones logísticas. Por eso, especialistas recomiendan verificar con anticipación los requisitos específicos de cada destino y renovar el pasaporte en caso de que no alcance la vigencia mínima exigida.