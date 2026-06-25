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Miles de colombianos que residen fuera del país podrían tener una nueva alternativa para comprar vivienda en Colombia. El Congreso dio luz verde al proyecto de ley “Mi Casa en Colombia”, una iniciativa que crea un programa permanente para facilitar el acceso a financiación de vivienda para la diáspora mediante el Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Ahora, el texto deberá cumplir los últimos pasos legislativos antes de entrar en vigencia.

El proyecto fue impulsado con el objetivo de ampliar las oportunidades para quienes viven en el exterior y desean invertir o regresar al país, aprovechando herramientas de financiación adaptadas a esta población.

¿Qué propone el proyecto “Mi Casa en Colombia”?

La iniciativa crea un programa dirigido exclusivamente a colombianos residentes en el exterior afiliados al Fondo Nacional del Ahorro mediante la modalidad de Ahorro Voluntario Contractual (AVC).

El programa permitirá acceder a dos mecanismos principales de financiación:

Créditos hipotecarios.

Leasing habitacional.

La finalidad es facilitar la compra de vivienda en Colombia con instrumentos financieros que ya existen en el FNA, pero ahora respaldados por una ley que les daría continuidad y estabilidad.

¿Quiénes podrían beneficiarse?

El proyecto está pensado para colombianos que viven fuera del país y que estén afiliados al Fondo Nacional del Ahorro a través del esquema de ahorro voluntario.

Según la exposición del proyecto, actualmente existen cerca de 2.956 afiliados residentes en el exterior, pero solo una pequeña parte ha logrado acceder a créditos para vivienda. Con la nueva normativa se busca ampliar significativamente ese número.

La iniciativa busca facilitar el acceso a créditos hipotecarios y leasing habitacional para los residentes fuera del país. (Ilustración con IA)

¿Qué falta para que entre en vigor?

Aunque el Congreso ya aprobó la iniciativa en sus cuatro debates, todavía no es una ley vigente.

Antes de comenzar a aplicarse deberá:

Surtir el proceso de conciliación, si existen diferencias entre los textos aprobados por Senado y Cámara.

Recibir la sanción presidencial.

Y posteriormente ser reglamentada por el Fondo Nacional del Ahorro, en coordinación con los ministerios correspondientes.

¿Por qué se impulsa este proyecto?

La propuesta surge en un contexto de crecimiento de las remesas enviadas por los colombianos en el exterior, recursos que se han convertido en una fuente importante para muchas familias y que cada vez se destinan con mayor frecuencia a la compra de vivienda.

Los promotores del proyecto consideran que facilitar el acceso al crédito permitirá que más connacionales puedan invertir en inmuebles en Colombia y fortalecer el vínculo económico con el país.