El Congreso aprueba una moción contra Sánchez con el apoyo de Junts en el último pleno ordinario del curso político

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves una moción impulsada por el Partido Popular que reclama que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza y que pide además su dimisión por los casos de corrupción mencionados durante el debate.

La iniciativa salió adelante gracias al respaldo conjunto de PP, Vox y Junts, en una sesión marcada por el cierre del período ordinario de sesiones.

Aunque los acuerdos aprobados no tienen carácter vinculante y no obligan jurídicamente al jefe del Ejecutivo a adoptar ninguna medida , el resultado supone un revés político para el Gobierno y evidenció una mayoría parlamentaria circunstancial de la oposición en torno a los puntos centrales de la moción.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), conversa con el diputado del PSOE Patxi López (i) a su llegada al pleno del Congreso. Foto de archivo. Fuente: EFE FERNANDO VILLAR

¿Qué votó el Congreso?

Así quedaron las principales votaciones de la moción debatida este jueves:

Punto votado Resultado Apoyos clave En contra / abstenciones Exigir que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza 178 votos a favor, 171 en contra y 1 abstención PP, Vox y Junts PSOE y sus socios votaron en contra Pedir la dimisión de Pedro Sánchez por los casos de corrupción citados durante el debate 177 votos a favor, 171 en contra y 1 abstención PP, Vox y Junts PSOE y sus socios votaron en contra Reprobar la “voluntad de veto” sobre iniciativas y enmiendas relacionadas con la moción 172 votos a favor y 12 abstenciones Mayoría de la derecha parlamentaria Junts se abstuvo junto a otros diputados

La moción aprobada fue una versión reducida de la iniciativa original presentada por el PP . La Mesa del Congreso había eliminado previamente algunos de los apartados más contundentes, entre ellos la petición de elecciones anticipadas y la exigencia de una dimisión inmediata del Gobierno.

Por ese motivo, el debate y la votación final quedaron centrados en la cuestión de confianza, la petición de dimisión de Sánchez y el reproche a determinados vetos parlamentarios relacionados con la tramitación de iniciativas en la Cámara.

¿Por qué fue clave el voto de Junts?

La formación independentista catalana desempeñó un papel determinante en el resultado de la jornada. Sus diputados votaron junto a PP y Vox en los dos puntos principales de la moción, permitiendo que ambas propuestas obtuvieran mayoría frente al bloque conformado por el PSOE y sus socios parlamentarios.

La posición de Junts volvió a poner de manifiesto su capacidad de influencia en el actual escenario político, donde la fragmentación del Congreso convierte cada votación relevante en una negociación compleja para el Gobierno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pleno del Congreso de los Diputados en Madrid. Fuente: EFE Mariscal

Sin embargo, el partido catalán se desmarcó en la tercera votación y optó por la abstención en el apartado referido a la supuesta “voluntad de veto” sobre iniciativas y enmiendas parlamentarias . Aun así, ese punto también logró salir adelante.

La sesión tuvo además una carga simbólica especial al tratarse del último pleno ordinario antes del receso parlamentario. Más allá de sus efectos prácticos, la aprobación de la moción dejó una fotografía política incómoda para el Ejecutivo y mostró una mayoría parlamentaria ocasional formada por PP, Vox y Junts en contra del Gobierno de Pedro Sánchez.

Otras votaciones que marcaron el último pleno antes del verano

Además de la moción impulsada por el PP, el Congreso debatió y votó otras iniciativas de relevancia política y social durante la última sesión ordinaria antes del receso estival:

Asunto votado Resultado Situación Penalización de las terapias de conversión LGTBI 178 votos a favor, 32 en contra y 138 abstenciones Aprobada; pasa al Senado Moción de apoyo y reparación a víctimas de terapias de conversión 174 votos a favor, 169 en contra y 5 abstenciones Aprobada Real Decreto-ley 14/2026 del programa Verano Joven Mayoría suficiente para su convalidación Aprobado Decreto económico con cerca de 1000 millones de euros en créditos para empresas públicas No alcanzó la mayoría necesaria Rechazado

Con información de EFE.