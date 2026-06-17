Tiembla Rusia | La nueva alianza militar de dos potencias mundiales que pone en jaque a Putin: “Nos pueden atacar en 2030”

En un movimiento que refuerza la seguridad europea y genera preocupación en Moscú, el Reino Unido y Polonia han sellado una nueva alianza militar estratégica.

Este acuerdo bilateral, firmado el 27 de mayo de 2026 por los primeros ministros Keir Starmer y Donald Tusk en Londres, eleva la cooperación en defensa a un nivel superior y se presenta como un claro mensaje disuasorio frente a la amenaza rusa.

Tiembla Rusia | La nueva alianza militar de dos potencias mundiales que pone en jaque a Putin: “Nos pueden atacar en 2030” EFE

¿De qué trata la alianza militar y por qué impacta a Rusia?

El tratado de asociación en materia de seguridad y defensa incluye disposiciones concretas sobre asistencia militar mutua en caso de amenaza, transferencia de tecnología, cooperación en ciberseguridad y desarrollo conjunto de capacidades .

Entre ellas destaca el impulso a misiles de defensa aérea y el aumento de ejercicios militares a gran escala. Polonia, situada en la primera línea del flanco oriental de la OTAN y vecina de Rusia y Bielorrusia, identifica explícitamente a Moscú como “la mayor amenaza para Europa” y una “amenaza estratégica a largo plazo”.

Este pacto sigue la estela de acuerdos similares que el Reino Unido ha alcanzado con Francia y Alemania. Forma parte de la estrategia de Starmer de fortalecer lazos con socios europeos tras el Brexit mediante alianzas sectoriales, impulsando la defensa colectiva, el refuerzo de fronteras y la lucha contra amenazas híbridas.

Ambos países, firmes aliados de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, buscan reducir la dependencia de Estados Unidos y potenciar las capacidades europeas en un contexto de incertidumbre geopolítica.

La advertencia de Reino Unido hacia Rusia

La firma del acuerdo cobra aún mayor relevancia tras las declaraciones de Keir Starmer el 5 de junio de 2026. El primer ministro británico advirtió, basándose en evaluaciones de inteligencia occidentales compartidas con otros miembros de la OTAN, que Rusia podría estar en condiciones de atacar a un país de la Alianza Atlántica hacia 2030, es decir, en unos cuatro años.

Tiembla Rusia | La nueva alianza militar de dos potencias mundiales que pone en jaque a Putin: “Nos pueden atacar en 2030” EFE

“ Es nuestra evaluación de inteligencia y la de otros países de la OTAN que podría haber un ataque de Rusia contra la OTAN tan pronto como en 2030 ”, señaló Starmer.

Esta advertencia no es una predicción exacta, sino un horizonte temporal que subraya la urgencia de reforzar la disuasión y las capacidades defensivas europeas ante el rearme ruso pese a las pérdidas en Ucrania.

¿Por qué Rusia tiembla ante esta unión?

Reino Unido y Polonia representan dos potencias con gran peso militar y estratégico en Europa. El Reino Unido aporta su experiencia tecnológica, naval y de inteligencia global, mientras Polonia ofrece una de las fuerzas terrestres más potentes y mejor preparadas del continente, además de su posición geográfica clave. Juntos, elevan la interoperabilidad y la respuesta rápida frente a posibles agresiones.

Donald Tusk ha reivindicado la necesidad de “alianzas creíbles” que disuadan a los agresores. El acuerdo va más allá de lo militar e incide especialmente en la ciberdefensa, ya que Polonia se ha convertido en objetivo prioritario de operaciones rusas de espionaje y desinformación por su rol como plataforma logística para la ayuda a Ucrania.