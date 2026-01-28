Las fuertes lluvias asociadas a la borrasca Kristin vuelven a poner en jaque a Andalucía y obligan a las autoridades a tomar medidas excepcionales para reducir riesgos.

La suspensión de las clases presenciales en decenas de municipios se suma a un escenario marcado por avisos meteorológicos de nivel rojo, naranja y amarillo, con especial preocupación por el viento intenso y el riesgo de inundaciones.

Así también, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), a través de la cuenta oficial del 112, ha pedido que se extreme la prudencia, que se eviten desplazamientos y zonas arboladas, espacios próximos a cornisas y otros elementos del mobiliario urbano que se puedan desprender , en un contexto de inestabilidad que se prolongará durante la jornada.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Clases suspendidas en Andalucía: 77 municipios sin actividad lectiva

La suspensión de las clases en Andalucía afecta a 77 municipios repartidos en varias provincias, una decisión adoptada ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas y el riesgo para la seguridad de alumnos y docentes. La medida incluye la paralización de la actividad lectiva presencial y de determinados centros asistenciales.

Las comarcas afectadas por la suspensión de clases son el Valle del Almanzora y Los Vélez, en la provincia de Almería; Ronda, en Málaga; y Grazalema y Guadarranque, en Cádiz. En estas zonas, la combinación de viento fuerte y lluvias intensas eleva el riesgo de desprendimientos y anegamientos.

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha informado igualmente de la suspensión de las citas presenciales en las oficinas de empleo de los municipios afectados, mientras que las autoridades autonómicas han decretado también el cierre de parques y espacios públicos como medida preventiva.

Avisos por viento, lluvia y riesgo de inundación

Andalucía se encuentra bajo distintos niveles de aviso meteorológico debido al paso de la borrasca Kristin. En el Valle del Almanzora y Los Vélez se mantiene el aviso rojo por viento, mientras que en el resto de la comunidad predominan los avisos naranjas y amarillos por lluvias, rachas intensas y fenómenos costeros.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se insiste en evitar desplazamientos innecesarios y permanecer alejados de zonas arboladas, cornisas y estructuras inestables. El viento fuerte ya ha provocado incidencias en distintas localidades, con caídas de árboles y objetos en la vía pública.

El riesgo de inundación se mantiene activo en varios puntos de la comunidad, especialmente en cuencas fluviales con caudales elevados, lo que obliga a un seguimiento constante por parte de los servicios de emergencias y protección civil.

Medidas de emergencia en capitales y zonas turísticas

En Sevilla, el alcalde José Luis Sanz ha escalado el Plan Territorial de Emergencias de la ciudad, lo que implica la movilización de todos los servicios municipales para responder a las incidencias derivadas del temporal. Entre los primeros efectos registrados se encuentran diversas caídas de árboles en calzadas urbanas.

En Málaga, los parques de la ciudad permanecen vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, que continuará cerrado durante la mañana ante el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología por viento.

En Granada, el Patronato de la Alhambra ha activado por segundo día consecutivo la alerta de nivel 1 desde las 8:00 horas por rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora. Se ha limitado el acceso peatonal a determinadas zonas del conjunto monumental y la estación de Sierra Nevada permanece cerrada por tercer día consecutivo.

La borrasca Ingrid continúa en el país dejando nevadas en cotas muy bajas, tormentas en muchos puntos de la península y grandes olas en las costas del norte. Fuente: EFE Brais Lorenzo

Crecida de ríos y seguimiento hidrológico

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha establecido nivel rojo de emergencia por la crecida del río Guadalquivir a su paso por Villanueva de la Reina, en la provincia de Jaén. Esta situación obliga a extremar la vigilancia ante posibles desbordamientos.

Además, se mantiene el nivel amarillo en otros cuatro puntos de la cuenca del Guadalquivi r donde también existe riesgo de inundación. Los servicios de emergencias continúan monitorizando la evolución del caudal y coordinando actuaciones preventivas.

Las autoridades recuerdan la importancia de seguir las indicaciones oficiales y evitar zonas inundables mientras persista el episodio de lluvias intensas asociado a la borrasca Kristin.