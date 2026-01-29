En esta noticia

En España, el temporal de nieve y lluvia que azota la península mantiene en el mediodía de este jueves un total de 101 carreteras afectadas, 53 de ellas cerradas totalmente a la circulación y otras 19 que requieren el uso obligatorio de cadenas o presentan restricciones severas, aunque ninguna de ellas en la red principal, comunicó EFE.

Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), las zonas más afectadas por el temporal de nieve son Aragón (especialmente en la provincia de Teruel), Asturias, Castilla y León y Andalucía.

¿Cuáles son las carreteras afectadas?

Cortes por nieve (18 carreteras)

Andalucía

  • AL-5405, entre Granada y Almería
  • A-395, en Sierra Nevada (Granada)
  • A-4025, en Sierra Nevada (Granada)

Aragón

  • TE-68, entre Guadalaviar y el Valle del Cabriel (Teruel)
  • ZP-5404, en Tarazona (Zaragoza)

Asturias

  • LN-8

Castilla y León

  • AV-901, en Ávila
  • LE-126, en León
  • LE-321, en León
  • DSA-191, en Candelario (Salamanca)
  • ZA-103, en Zamora

Extremadura

  • CC-137, en Cáceres
  • CC-224, en Cáceres
  • CC-241, en Cáceres
  • CC-242, en Cáceres
  • CC-437, en Cáceres

Navarra

  • NA-2011, en Pikatua
  • NA-2012, entre Muskilda e Irati

Cortes por lluvia e inundaciones (35 carreteras)

Andalucía

  • 23 carreteras secundarias cerradas en la provincia de Cádiz
  • MA-830, en Málaga
  • SE-4104, en Sevilla
  • CO-4207, en Córdoba
  • A-336, en Granada
  • GR-3401, en Granada
  • GR-4402, en Granada
  • A-6100, en Jaén

Castilla y León

  • LE-5703, en León
  • LE-5705, en León

Extremadura

  • CC-146, en Cáceres
Cierran carreteras en todo el país: la DGT prohíbe la circulación en todas estas zonas. (Fuente: archivo).
¿Qué recomienda la DGT?

La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras ante la lluvia, el viento y la nieve de la borrasca.

La DGT recuerda a los conductores que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo, para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quitanieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.