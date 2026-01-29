Cierran carreteras en todo el país: la DGT prohíbe la circulación en todas estas zonas. (Fuente: archivo)

En España, el temporal de nieve y lluvia que azota la península mantiene en el mediodía de este jueves un total de 101 carreteras afectadas, 53 de ellas cerradas totalmente a la circulación y otras 19 que requieren el uso obligatorio de cadenas o presentan restricciones severas, aunque ninguna de ellas en la red principal, comunicó EFE.

Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), las zonas más afectadas por el temporal de nieve son Aragón (especialmente en la provincia de Teruel), Asturias, Castilla y León y Andalucía.

¿Cuáles son las carreteras afectadas?

Cortes por nieve (18 carreteras)

Andalucía

AL-5405, entre Granada y Almería

A-395, en Sierra Nevada (Granada)

A-4025, en Sierra Nevada (Granada)

Aragón

TE-68, entre Guadalaviar y el Valle del Cabriel (Teruel)

ZP-5404, en Tarazona (Zaragoza)

Asturias

LN-8

Castilla y León

AV-901, en Ávila

LE-126, en León

LE-321, en León

DSA-191, en Candelario (Salamanca)

ZA-103, en Zamora

Extremadura

CC-137, en Cáceres

CC-224, en Cáceres

CC-241, en Cáceres

CC-242, en Cáceres

CC-437, en Cáceres

Navarra

NA-2011, en Pikatua

NA-2012, entre Muskilda e Irati

Cortes por lluvia e inundaciones (35 carreteras)

Andalucía

23 carreteras secundarias cerradas en la provincia de Cádiz

MA-830, en Málaga

SE-4104, en Sevilla

CO-4207, en Córdoba

A-336, en Granada

GR-3401, en Granada

GR-4402, en Granada

A-6100, en Jaén

Castilla y León

LE-5703, en León

LE-5705, en León

Extremadura

CC-146, en Cáceres

¿Qué recomienda la DGT?

La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras ante la lluvia, el viento y la nieve de la borrasca.

La DGT recuerda a los conductores que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo, para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quitanieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.