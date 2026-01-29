Se avecina un frente frío al país y pronostican vientos fuertes, lluvias y granizo en varias provincias.

El temporal asociado a la borrasca Kristin mantiene en alerta a gran parte de España, con lluvias persistentes, rachas muy fuertes de viento y episodios de nieve que han dado paso a un nuevo escenario de riesgo.

A partir de este jueves, la combinación de precipitaciones continuadas y el ascenso de las temperaturas desplaza el foco hacia el deshielo y las posibles crecidas de ríos y cauces en zonas ya saturadas de agua.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) insiste en extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios, ante un episodio que, aunque de evolución rápida, concentra impactos relevantes en movilidad, servicios y seguridad ciudadana.

Las lluvias y nevadas de las últimas horas han afectado de forma desigual a la península, con acumulaciones destacadas en la meseta norte y el centro, y con un fuerte protagonismo del viento en amplias regiones.

El temporal ha provocado cortes de carreteras, incidencias en el transporte y desalojos preventivos en zonas expuestas a la subida del nivel de los ríos.

Con el paso de las horas, la situación meteorológica entra en una fase diferente. El aumento térmico eleva la cota de nieve y favorece el deshielo, lo que incrementa el riesgo de inundaciones locales en áreas próximas a cauces, especialmente allí donde las lluvias seguirán cayendo con intensidad durante los próximos días.

¿Cuál es el principal riesgo del temporal desde este jueves?

El mayor peligro ya no está en la nieve acumulada, sino en el agua. Las precipitaciones previstas seguirán cayendo sobre terrenos que arrastran varios días de lluvias, lo que reduce la capacidad de absorción del suelo y facilita la escorrentía.

A este factor se suma el deshielo progresivo de la nieve caída en cotas medias y altas. Según los meteorólogos, esta combinación puede provocar aumentos rápidos del caudal en ríos y arroyos, con especial atención en cuencas del centro y oeste peninsular. Protección Civil mantiene activos los planes de vigilancia ante posibles desbordamientos puntuales.

¿Cómo afecta el temporal a la circulación y los servicios?

Las consecuencias del episodio se reflejan de forma clara en la red viaria. Decenas de carreteras continúan afectadas, en su mayoría secundarias, por nieve, inundaciones o desprendimientos. La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda planificar los desplazamientos, consultar el estado de las vías y contar con equipamiento adecuado en zonas de montaña.

Aunque la red principal recupera la normalidad de forma progresiva, persisten restricciones, tramos cerrados y la obligación de cadenas en determinados puntos.

Además, el viento fuerte sigue generando incidencias como caídas de árboles, cortes puntuales de suministro y alteraciones en el transporte.

¿Es comparable este episodio con Filomena?

Los expertos descartan una comparación directa con Filomena, la histórica nevada de 2021. Kristin es una borrasca más pequeña y de evolución más rápida, sin previsión de acumulaciones excepcionales de nieve en zonas llanas ni de una posterior ola de frío.

La diferencia clave está en el escenario posterior. Mientras Filomena dio paso a temperaturas extremas, el actual temporal evoluciona hacia lluvias abundantes y temperaturas más suaves.

Ese cambio explica que la alerta se centre ahora en el impacto del agua y no en el hielo, un riesgo menos visible, pero con capacidad para generar daños significativos en los próximos días.