Las lluvias este domingo en España serán muy fuertes y persistentes en zonas del sureste peninsular, y especialmente en el Levante, donde se podrían superar en algunos puntos acumulaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha anunciado que irán además acompañadas de tormentas y de granizo.

Según EFE, en las islas Canarias montañosas habrá rachas muy fuertes de viento de componente norte al principio del día con chubascos y tormentas que en las vertientes norte se prevén fuertes y persistentes y que dejará acumulados significativos de nieve en cumbres de Tenerife.

¿Cuáles son los efectos de la borrasca Emilia ?

Se mantendrá una situación de inestabilidad en buena parte del país debido a la influencia de la borrasca Emilia situada al suroeste de la península, por lo que predominarán los cielos nubosos o cubiertos en el centro y mitad sureste peninsular, archipiélagos y ciudades autónomas, con una tendencia a abrirse claros en el este de Canarias y suroeste peninsular y a nublarse en el nordeste; y en el resto predominio de cielos poco nubosos y con intervalos de nubosidad baja matinal.

Con alguna incertidumbre en función de la evolución de la borrasca, se prevén precipitaciones en ambos archipiélagos, en el Estrecho, Alborán y en la mayor parte del tercio oriental peninsular, pudiendo acabar afectando de forma ocasional a otras regiones de la mitad sureste.

Es probable que sean fuertes y persistentes, yendo con tormentas y posible granizo ocasional, en zonas del sureste y del Levante, oeste del Alborán y norte de las islas Canarias occidentales donde son probables en forma de nieve por encima de 1800-2000 metros. No se descarta alguna manga marina en litorales de Valencia.

Las lluvias serán fuertes en sureste y superarán los 180 litros por metro cuadrado. (Fuente: archivo).

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Las temperaturas máximas en aumento en el Cantábrico, archipiélagos y Melilla y pocos cambios en el resto predominando los descensos; las mínimas en aumentos en Canarias y entorno de la Ibérica sur, con descensos en el cuadrante noroeste y tercio sur y pocos cambios en el resto; heladas débiles en montañas de la mitad norte y también localmente en la meseta Norte.

Soplará viento moderado de norte en Canarias con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes al principio; predominio de vientos de componente este en el resto del país. Se esperan moderados en Baleares, litorales peninsulares y buena parte interiores de la mitad sur, rolando a sur en Galicia y Cantábrico, e intervalos de levante fuerte en el Estrecho y Alborán con probables rachas muy fuertes.

¿Cuáles son las zonas afectadas por las lluvias intensas?

Zonas con lluvias/ chubascos previstos

Cataluña: precipitaciones débiles en el litoral y prelitoral, avanzando de sur a norte durante la tarde.

Madrid: posibles lluvias débiles y dispersas al final del día, concentradas en la Sierra, con nieve en cotas altas.

Castilla-La Mancha: lluvias débiles que se extenderán de sur a norte, con chubascos más intensos y tormentosos en el sur y sureste de Albacete.

Comunidad Valenciana: chubascos generalizados, localmente fuertes y persistentes en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, con tormentas.

Murcia: chubascos persistentes y tormentosos, localmente fuertes, durante buena parte de la jornada.

Islas Baleares: precipitaciones ocasionales, con riesgo de chubascos localmente fuertes en Ibiza y Formentera por la tarde.

Andalucía: chubascos en la vertiente mediterránea, especialmente intensos y persistentes en el tercio oriental; más estabilidad en el área atlántica.

Canarias: lluvias ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve, más frecuentes en la provincia occidental.

