El choque de un tren contra una grúa en Cartagena volvió a poner el foco en la seguridad ferroviaria en líneas de cercanías y vía estrecha. El accidente ocurrió en una zona urbana con circulación habitual de trenes y maquinaria ajena a la infraestructura ferroviaria.

Según la información confirmada por la agencia EFE, el siniestro se produjo en pleno mediodía y obligó a activar de inmediato el protocolo de emergencias. El aviso al 112 permitió una rápida intervención de los servicios sanitarios y de los bomberos.

El suceso afectó a un tren de viajeros de la línea Cartagena-Los Nietos, una conexión clave para los desplazamientos diarios en la comarca. Aunque el impacto generó momentos de tensión entre los pasajeros, el tren no llegó a volcar ni a descarrilar.

Cómo fue el choque del tren contra la grúa en Cartagena

El choque de un tren contra una grúa en Cartagena se registró a las 12:04 horas. “El accidente se ha producido a las 12:04 horas cuando el tren de vía estrecha que cubre la línea Cartagena-Los Nietos ha impactado contra una grúa ajena a la infraestructura ferroviaria”, indicaron fuentes de Adif a EFE.

La grúa no formaba parte de las operaciones ferroviarias. Este detalle es clave para la investigación posterior, ya que abre interrogantes sobre los protocolos de seguridad y la presencia de maquinaria pesada cerca de las vías.

Pese a la violencia del impacto, el convoy se mantuvo estable. “El accidente en el tren de viajeros no ha volcado ni descarrilado”, precisaron las mismas fuentes, lo que evitó consecuencias más graves.

Tres heridos y rápida actuación de emergencias

Como consecuencia del choque del tren contra la grúa en Cartagena, tres personas resultaron heridas leves. “Tres personas han resultado heridas este jueves de carácter leve al chocar un tren contra una grúa en Cartagena”, señalaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias a EFE.

El aviso fue realizado por Renfe. “El accidente ha sido notificado al 112 por el Centro de Mando de Renfe”, detallaron las fuentes oficiales. Esto permitió activar de forma inmediata a los servicios de emergencia.

Bomberos y personal sanitario acudieron al lugar para asistir a los pasajeros afectados. “Han asistido a tres personas con diversas contusiones”, confirmaron desde el dispositivo de emergencias, sin que fuera necesario el traslado urgente de heridos graves.

(Noticia en desarrollo)