La reina Camila ha revelado cómo vivió los primeros momentos tras conocer el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III a comienzos de 2024. La consorte británica ha reconocido que mantener la enfermedad en secreto mientras su marido comenzaba el tratamiento fue una situación especialmente complicada.

La confesión se produjo durante una conversación con Laura Lee, directora de Maggie’s, una organización benéfica que ofrece apoyo emocional a pacientes con cáncer y sus familiares. Camila participó en un vídeo grabado en Clarence House con motivo del 30 aniversario de la entidad, que fue difundido este miércoles.

Camila conoció el cáncer de Carlos III antes del anuncio oficial

La reina recordó que acababa de conocer el diagnóstico de Carlos III cuando acudió en enero de 2024 a inaugurar un nuevo centro de Maggie’s en el hospital Royal Free de Londres. En aquel momento, el Palacio de Buckingham todavía no había comunicado públicamente que el monarca padecía cáncer.

Camila explicó que no podía revelar la información durante su compromiso oficial, pese a encontrarse precisamente en un centro dedicado a acompañar a personas afectadas por esta enfermedad.

“ Nadie podía decir nada en aquel momento; fue bastante difícil. Estuve a punto de decir algo, pero, ya sabe, sentí que no era el momento de hacerlo ”, comentó la Reina a Laura Lee.

Camila admite lo "difícil" que fue mantener en secreto el cáncer del rey Carlos III. (Fuente: EFE/Andy Rain).

“Me moría de ganas de soltarlo”: así afrontó Camila el secreto

La consorte de Carlos III también reconoció que tuvo que contenerse durante su visita al hospital, donde observó de cerca a pacientes y familiares que atravesaban situaciones similares a la que acababa de comenzar a vivir su propia familia.

“ Me moría de ganas de soltarlo, pero obviamente no podía. Les hacía preguntas, (pero) no quería indagar demasiado ”, dijo Camila.

La experiencia también le permitió comprender de una manera más cercana la labor de Maggie’s y el impacto que tienen sus centros en quienes reciben un diagnóstico de cáncer.

“Observaba a todas las personas que sufrían y a sus familiares, y creo que eso me hizo comprender aún mejor la gran importancia de estos lugares”, resaltó la reina sobre la organización Maggie’s.

Camila admite lo "difícil" que fue mantener en secreto el cáncer del rey Carlos III. The Royal Family

Carlos III continúa con el tratamiento contra el cáncer

La Casa Real británica hizo público el diagnóstico de Carlos III en febrero de 2024, aunque nunca ha revelado qué tipo de cáncer padece el monarca. Desde entonces, el rey ha continuado con su agenda institucional mientras recibe tratamiento oncológico.

Más de dos años después del anuncio, Carlos III continúa bajo tratamiento. El Palacio de Buckingham ha reiterado que la evolución de su salud sigue una dirección positiva, sin ofrecer más detalles sobre su enfermedad o el tratamiento que recibe.