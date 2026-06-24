Oficial | Portugal impedirá la entrada y salida del país a quienes tengan el pasaporte vigente pero no cumplan este requisito obligatorio

Portugal comenzará a aplicar controles fronterizos más exigentes para ciudadanos extracomunitarios, en línea con el sistema migratorio unificado promovido por la Unión Europea. Aunque disponer de un pasaporte vigente seguirá siendo imprescindible, ya no será suficiente en todos los casos, ya que se exigirán condiciones adicionales vinculadas a nuevos sistemas digitales de control.

Estas medidas forman parte de la implementación del Sistema de Entrada y Salida (EES) y del futuro permiso ETIAS, herramientas desarrolladas por la Comisión Europea con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar el monitoreo de los desplazamientos dentro del Espacio Schengen. Incluso quienes hoy pueden viajar sin visa deberán adaptarse a estas nuevas exigencias para ingresar a Portugal .

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Los nuevos controles de Portugal más allá del pasaporte

El esquema migratorio europeo implementará trámites adicionales para muchos viajeros antes o durante su llegada. En determinados casos, poseer un pasaporte vigente no será suficiente, en particular para aquellos que se desplacen por turismo, negocios o estancias breves desde países fuera de la Unión Europea.

Uno de los cambios más relevantes será la implementación del Sistema de Entrada y Salida (EES), que reemplazará de manera definitiva el sellado manual del pasaporte por un registro digital automatizado. Al ingresar en aeropuertos o puntos fronterizos de Portugal —como Lisboa u Oporto—, las autoridades recogerán datos biométricos obligatorios, tales como huellas dactilares y reconocimiento facial, para registrar cada movimiento de los individuos.

Asimismo, la Unión Europea introducirá el ETIAS, un permiso electrónico esencial para ciudadanos de naciones que actualmente no requieren visa, como Argentina, Chile, México o Colombia. Este procedimiento deberá llevarse a cabo en línea antes de viajar y estará directamente ligado al pasaporte del solicitante.

Aquellos que no completen adecuadamente estos trámites, se nieguen a proporcionar sus datos biométricos o presenten inconsistencias en su información podrían ser negados en su acceso. Además, el sistema permitirá identificar, de forma automática, a quienes excedan el periodo de permanencia permitido —90 días dentro de un intervalo de 180 días—.

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Requisitos necesarios para ingresar a Portugal

Los viajeros afectados deberán registrarse en el sistema biométrico del EES al llegar al país y, una vez que entre en vigor, tramitar el permiso ETIAS antes de embarcar hacia Portugal o cualquier otro destino del espacio Schengen.

El funcionamiento del ETIAS será similar al de otros permisos electrónicos internacionales: el viajero completará un formulario en línea, abonará una tarifa y esperará la aprobación digital. El sistema verificará sus datos en bases de seguridad internacionales. En caso de rechazo, las aerolíneas impedirán el embarque.

Otro punto clave será la validez del pasaporte. Para ingresar a Portugal, el documento deberá tener una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del Espacio Schengen y haber sido emitido dentro de los últimos diez años.

Europa endurece los controles fronterizos: medidas ya en marcha

Portugal no es el único país involucrado en estos cambios. Las nuevas reglas se aplicarán de forma uniforme en todos los países del Espacio Schengen, como parte de un proceso de digitalización de sus fronteras externas.

Varios aeropuertos portugueses ya incorporan kioscos automáticos donde los pasajeros deben registrar sus datos biométricos antes de pasar por el control tradicional de seguridad.

Desde la Comisión Europea se señala que el objetivo es agilizar los procesos en el largo plazo y mejorar la seguridad regional. Sin embargo, se reconoce que durante la etapa inicial de implementación podrían ocurrir demoras y mayores tiempos de espera en los principales aeropuertos del país.