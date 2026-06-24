Inditex cerrará una etapa significativa de su historia empresarial con el cierre de la primera tienda de Zara, ubicada en la calle Juan Flórez de A Coruña.

El establecimiento, inaugurado en 1975, cesará sus operaciones a finales de este mes tras quedar excluido de la actual estrategia comercial del grupo.

La decisión se fundamenta en un cambio profundo en el modelo de tiendas que promueve la compañía gallega, orientado hacia grandes superficies con propuestas integrales y un mayor despliegue tecnológico, en detrimento de locales de menor tamaño como el emblemático punto de venta coruñés.

El local cuenta con apenas 300 metros cuadrados, una dimensión que ya no se alinea con los estándares actuales de Zara. El cierre se llevará a cabo menos de un año después de la celebración del 50 aniversario de la marca, que transformó el espacio en un símbolo de su origen y evolución.

¿por qué inditex cierra la primera tienda de zara?

El cierre del local de Juan Flórez se enmarca en la estrategia global de Inditex de concentrar su actividad comercial en tiendas de gran tamaño.

Estos amplios espacios permiten reunir en un mismo entorno las colecciones de mujer, hombre y niño, además de facilitar nuevas experiencias de compra y soluciones digitales.

En los últimos años, el grupo ha avanzado de manera sostenida en la clausura de establecimientos más reducidos para fortalecer su presencia en ubicaciones más amplias y estratégicas. Zara, como marca insignia, ha liderado este proceso de transformación dentro del grupo textil.

La finalización del contrato de alquiler, prevista para el 31 de enero, culminó con la decisión. El inmueble no es propiedad de Pontegadea, el brazo inmobiliario de Inditex, lo que facilitó la salida sin un plan de continuidad comercial para ese espacio.

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Futuro de los empleados y del legado del primer Zara

En la tienda laboran actualmente 11 personas, a quienes la compañía ha ofrecido la reubicación en otros establecimientos de Zara en la ciudad de A Coruña.

Entre estos se incluye la tienda situada en la calle Compostela, que se encuentra a escasa distancia, así como el local del centro comercial Marineda City, ambos con superficies que superan los 2000 metros cuadrados.

Estos establecimientos representan la nueva estrategia de la marca, que incorpora conceptos como Zacaffé, la cafetería distintiva de Zara y espacios diferenciados orientados hacia una propuesta de moda de carácter más premium.

El cierre del primer Zara no menoscaba su valor simbólico. El local fue recientemente transformado en un museo temporal durante los festejos del 50 aniversario, albergando exposiciones de piezas conmemorativas, publicaciones históricas y actividades culturales. Con su despedida definitiva, Inditex pone fin a un capítulo fundamental de su historia, al tiempo que refuerza un modelo comercial orientado hacia el futuro.