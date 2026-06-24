Ya es oficial | Construyen un megatren que atravesará el desierto y unirá seis países con una red de más de 2000 kilómetros

La región del Golfo avanza con uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de las últimas décadas. Se trata del Gulf Railway o GCC Railway, una red ferroviaria diseñada para unir a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Bahréin y Omán mediante una única conexión ferroviaria de alcance regional.

La iniciativa busca facilitar el transporte de mercancías y pasajeros, además de reforzar la integración económica entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

El proyecto contempla una red de aproximadamente 2117 kilómetros que enlazará las principales ciudades, puertos y centros logísticos de la región.

La coordinación general está a cargo de la Autoridad Ferroviaria del Golfo, organismo creado por decisión de los jefes de Estado del CCG para garantizar que el sistema funcione como una red integrada e interoperable entre los seis países.

¿Qué es exactamente el Gulf Railway?

La iniciativa fue aprobada originalmente por los países del Golfo en 2009 con el objetivo de crear un corredor ferroviario regional que reduzca la dependencia del transporte por carretera y mejore la conectividad económica.

El trazado principal unirá Kuwait con Omán, atravesando Arabia Saudita y conectando además con Bahréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

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Según la Secretaría General del Consejo de Cooperación del Golfo, el proyecto funcionará como una única línea ferroviaria regional integrada, conectada a las redes nacionales que cada país desarrolla dentro de su territorio.

La Autoridad Ferroviaria del Golfo coordina los aspectos técnicos y operativos para garantizar estándares comunes de funcionamiento.

Las previsiones oficiales indican que los trenes de pasajeros podrán superar los 200 kilómetros por hora, mientras que los convoyes de carga circularán entre 80 y 120 kilómetros por hora. La infraestructura también estará vinculada a puertos marítimos y centros logísticos estratégicos.

¿Por qué puede transformar el comercio en Medio Oriente?

Los gobiernos del Golfo consideran que la red ferroviaria será una herramienta clave para agilizar el movimiento de mercancías entre los principales puertos de la región.

Gulf Railway o GCC Railway, una red ferroviaria diseñada para unir a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Bahréin y Omán

El Ministerio de Transporte de Bahréin sostiene que el proyecto ofrecerá una alternativa al transporte terrestre, marítimo y aéreo, además de reducir costos logísticos y facilitar el comercio regional.

La conexión entre puertos, zonas industriales y terminales de carga permitirá que los productos circulen con mayor rapidez entre los países del Golfo. Las autoridades regionales afirman que esto fortalecerá las cadenas de suministro y aumentará la integración económica entre los miembros del bloque.

Otro de los objetivos es impulsar la movilidad de personas dentro de la región. Una vez completada, la red permitirá viajar en tren entre los seis países del CCG, una posibilidad que hoy no existe a escala regional. Las autoridades ferroviarias del Golfo mantienen como meta oficial la finalización del proyecto para diciembre de 2030, tras varios años de retrasos y reprogramaciones.