Indagan a un famoso notario de la Ciudad por estafar a personas mayores para quedarse con sus viviendas

Los Mossos d’Esquadra y un juzgado de Barcelona están llevando a cabo una investigación sobre una trama en la que se sospecha la implicación de un notario de la ciudad, por presuntamente estafar a personas vulnerables para hacerse con sus viviendas haciéndoles creer que lo que estaban firmando era un préstamo.

La red investigada estaría compuesta por aproximadamente una veintena de individuos y se ha identificado al menos a doce víctimas, en su mayoría personas de edad avanzada o con alguna discapacidad, según informó la fuente de noticias EFE.

Las víctimas, impulsadas por apremiantes necesidades económicas, se pusieron en contacto con empresas financieras con el fin de obtener un préstamo.

Sin embargo, sin su conocimiento, el documento que firmaron no correspondía a un préstamo, sino que aceptaban una opción de compra de su vivienda a un precio inferior al del mercado, ante el notario que actualmente está siendo investigado, según ha informado El Periódico y han confirmado a Efe fuentes cercanas al caso.

La investigación de este asunto, llevada a cabo por la Unidad Central de Delitos Económicos de los Mossos d’Esquadra y que permanece abierta, está bajo la jurisdicción del juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, que se encarga de la causa, la cual se encuentra bajo secreto de sumario.

El juzgado está indagando en esta presunta red por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según el medio mencionado.