Buenas noticias | Los pensionistas de esta provincia española cobrarán más de 1600 euros a partir de enero.

El Gobierno de España ha confirmado que las pensiones contributivas aumentarán un 2,7% el próximo año, en línea con la evolución del coste de la vida. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ratificó que esa fue la variación interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) hasta noviembre, el indicador que sirve de referencia para fijar la revalorización.

Esto significa que los más de 120.000 pensionistas de Valladolid pasarán a cobrar desde enero 38,8 euros más por paga, si se tiene en cuenta que la pensión media se sitúa en 1437,76 euros mensuales. En el conjunto del año, este incremento supondrá 543,2 euros adicionales por beneficiario.

Los jubilados pasarán a cobrar más de 40 euros adicionales en cada paga conforme al IPC.

Cabe aclarar que ese aumento no será lineal, sino que hay grandes diferencias en función de la clase de prestación de la que se trate. En tanto, los que más verán elevarse sus ingresos serán los 80.861 jubilados vallisoletanos, porque en promedio cobran 1.655,22 euros.

La aplicación del alza prevista del 2,7% hará que reciban 44,7 euros ‘extra’ al mes, lo que da un acumulado de 625,8 euros en el conjunto del año.

El segundo colectivo en importancia, con un peso del 22,8%, es el de los perceptores de la pensión de viudedad. Según el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) eran 28.515 en la provincia a 1 de noviembre, y recibían una media de 1.044,2 euros mensuales. Esta cantidad se elevará en 28,2 euros a partir de Año Nuevo, que trasladado a las catorce pagas a las que tienen derecho (doce más dos extras) da un total de 394,8 euros.

En el tercer puesto en términos cuantitativos figuran los vallisoletanos que tienen pensión por padecer una incapacidad permanente. Son 11.201, casi el 9% del total, que reciben 1180,06 euros mensuales en promedio que aumentarán en otros 31,9 para garantizar que mantienen su poder adquisitivo, hasta sumar 446,6 euros durante el ejercicio.

El listado se completa con los beneficiarios de las prestaciones por orfandad (3555, el 2,8%) y en favor de familiares (674 ciudadanos, el 0,5%), que verán mejorados los 575,01 y 883,09 euros que el INSS les transfiere en 15,5 y 23,8 euros, respectivamente. Si la cuenta se hace para 2026 en su globalidad, salen a su vez 217 y 333,2 euros.

La provincia de Castilla y León donde más elevada es la prestación

Valladolid lidera el ranking de Castilla y León en cuanto a pensión media, según los datos del INSS. En la provincia, la cuantía media percibida por jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad o prestaciones a favor de familiares alcanza los 1437,76 euros mensuales, una cifra muy por encima de la de Zamora, que cierra la clasificación con 1134,68 euros.

A escasa distancia de Valladolid se sitúa Burgos, con una pensión media de 1415,24 euros, seguida por Palencia, donde alcanza los 1348,03. A continuación aparecen León (1314,68 euros), Soria (1277,48), Segovia (1258,28), Salamanca (1232,88) y Ávila (1161,82 euros).