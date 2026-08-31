La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del domingo 30 de agosto

Durante el domingo, 30 de agosto de 2026,

Los números ganadores son 18, 21, 27, 30, 40 y 46; la cifra complementaria es el 13 y el número de reintegro es el 2.

La jugada del día tuvo "1" ganador en la categoría de seis aciertos con un premio de "336781.31" euros y la de cinco aciertos más el complementario registró "1" ganador con un galardón de "122465.93" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del domingo, 30 de agosto de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 3.802.034 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.045.559,4 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 336781.31 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 122465.93 euros.

3.Cinco aciertos: 42 ganadores con un premio de 1.457,93 euros.

4.Cuatro aciertos: 3252 ganadores con un premio de 28,24 euros.

5.Tres aciertos: 60782 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 380405 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar al Bonoloto?

Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Aquellos quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pexels).

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los apostadores que hayan ganado con premios inferiores a 2000 euros tendrán la oportunidad de recibir su dinero al día siguiente del sorteo, si muestran el comprobante de su billete, en los establecimientos autorizados.

Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se pagan a través de las entidades financieras asociadas. Estas son las siguientes:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Fija un presupuesto, juega solo por entretenimiento y haz pausas; si pierdes, no intentes recuperar las pérdidas.

Si necesitas apoyo, contacta con Jugadores Anónimos: +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.

Contenido generado por inteligencia artificial.