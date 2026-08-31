Este lunes, 31 de agosto de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,73 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,92 euros y el diésel ronda los 1,85 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.29% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.94%.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el lunes, 31 de agosto de 2026:

Madrid: 1.729 euros hasta los 2.079 euros

Barcelona: 1.699 euros hasta los 2.019 euros

Valencia: 1.599 euros hasta los 1.969 euros

Granada: 1.699 euros hasta los 1.959 euros

Ceuta: 1.694 euros hasta los 1.694 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy lunes 31 de agosto en España?

Durante este lunes, 31 de agosto de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.559 euros hasta los 1.969 euros

Barcelona: desde los 1.559 euros hasta los 1.884 euros

Valencia: desde los 1.549 euros hasta los 1.864 euros

Granada: desde los 1.619 euros hasta los 1.814 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.599 euros hasta los 1.869 euros.

Málaga: desde los 1.629 euros hasta los 1.859 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 (sin plomo, 95 RON) es el carburante más habitual para los coches de gasolina; ofrece una buena relación entre prestaciones y coste, ayuda a prevenir el picado del motor y es adecuada para la gran mayoría de vehículos.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un carburante de 98 octanos (RON) con mayor resistencia a la detonación que la 95; en motores que lo requieren o lo aprovechan puede mejorar el rendimiento y la suavidad, proteger frente al picado y, en muchas marcas, aportar aditivos que ayudan a mantener limpio el sistema.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.739 euros y el máximo es de 2.079 euros

Barcelona: desde 1.855 euros hasta los 1.989 euros

Valencia: desde 1.789 euros hasta los 2.015 euros

Granada: desde 1.859 euros hasta los 1.965 euros euros

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España, los combustibles más utilizados son la gasolina y el diésel. La gasolina se ofrece como 95 y 98 octanos y se etiqueta E5 o E10 según su contenido de bioetanol. El diésel suele ser B7 o B10 (mezcla con biodiésel) y también existe diésel renovable/sintético XTL.

Como alternativas, hay GLP (Autogas) y gas natural vehicular, en forma de GNC y GNL, con redes de suministro en expansión. También se emplean biocombustibles de mayor pureza en flotas y comienza a desplegarse el hidrógeno (H2) para pilas de combustible. Además, los vehículos eléctricos usan energía de la red, que no es un combustible, pero es otra opción de propulsión.

Contenido generado por inteligencia artificial.