La compra de vivienda descenció el 4% interanual, con el País Vasco liderando las caídas: así se ve el mapa de la compraventa (Fuente: Shutterstock)

La compraventa de viviendas descendió el 4% interanual de junio a junio, mientras que los precios registraron un crecimiento en ese lapso de tiempo del 8,8%, según un informe publicado por Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN).

Los notarios destacan que las adquisiciones alcanzaron las 67.529 unidades y el precio medio del metro cuadrado fue de 2114 euros, lo que explica el incremento de casi 9 puntos porcentuales.

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos disminuyeron un 5,6% interanual, llegando a las 50.458 unidades, en tanto las unifamiliares se incrementaron un 0,8% interanual, hasta llegar a las 17.071 unidades.

En cuanto a los precios de los pisos, éstos tuvieron un ascenso del 13,8% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 2.529 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.504 euros el metro cuadrado, registrando un aumento del 2,5%.

Las autonomías que más cayeron

La compraventa de vivienda se redujo en trece comunidades autónomas. Entre ellas, donde se produjo una evolución por debajo de la media nacional figura en primer término País Vasco con una descenso del 14,2%. Le siguen La Rioja (-12,5%), Baleares (-11,4%), Asturias (10,2%), Extremadura (-10,1%), Andalucía (-9,7%), Región de Murcia (-9,0%) y Comunidad de Madrid con 8,8%. Mientras en Castilla-La Mancha (-5,8%) y Cataluña (-4,4%), la caída resultó menos pronunciada.

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Con todo, los descensos más suaves de la media nacional tuvieron lugar en Islas Canarias con un 3,1%. Cierran Aragón y Galicia, con caídas del 2,4 y 1,6% respectivamente.

Sólo cuatro comunidades autónomas driblaron las caídas generalizadas con incrementos en cuanto a número de operaciones: Navarra (18,6%), Comunidad Valenciana (7,9%), Cantabria (5,4%) y Castilla y León (4,8%).

Los precios no paran de subir

De acuerdo a las actas notariales, en 15 comunidades autónomas el precio del metro cuadrado subió un 8,8% interanual.

Por orden de magnitud se registraron subidas de dos dígitos en C antabria (41,6%), Región de Murcia (22,1%), Comunidad Valenciana (21,0%), Comunidad de Madrid (19,5%), Asturias (19,4%), Castilla-La Mancha (14,1%), Galicia (13,7%), País Vasco (10,3%), Andalucía (8%), Aragón (5,1%) e Islas Canarias (4,9%).

Por contrapartida, los precios de la vivienda registraron retrocesos en Islas Baleares (2%), destacando Navarra con un descenso de tan sólo un 0,4%.

La subida de los precios se dio en un contexto en el que superficie media de la vivienda en España registró en junio un descenso interanual del 2,4%. A nivel territorial se produjo un comportamiento desigual: en doce comunidades autónomas se registraron descensos interanuales en el tamaño de la vivienda, mientras que en cinco comunidades se produjeron incrementos.

Así, entre las autonomías donde se produjeron descensos en la superficie media de la vivienda sobresale Cantabria con un descenso del 10,2%. Muy por detrás aparece, Navarra y Madrid con 6,1 y 6% respectivamente. A partir de Castilla La Mancha (-5,6%), las reducciones de superficie son menos pronunciadas: Andalucía (-3,3%), Cataluña (-3,3%), Extremadura (-3,2%), Región de Murcia (-2,7%), Galicia (-2,5%), Comunidad Valenciana (-1,8%), País Vasco (-0,7%) y cierra el listado La Rioja con un descenso del 0,2%.

Por el contrario, las comunidades autónomas que tuvieron variaciones positivas fueron: Castilla y León (5,6%), Aragón (4,2%), Asturias (4,1%), Islas Canarias (2,2%) e Islas Baleares (2,1%).

Suben los prestamos hipotecarios

El Banco de España ha recordado a los españoles priorizar el pago de la hipoteca por sobre otras deudas. (Imagen: archivo)

En junio, los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda crecieron un 0,2% interanual, hasta las 36.249 operaciones. La cuantía promedio de estos préstamos ascendió un 7,3% interanual, alcanzando los 188.785 euros.

Así las cosas, porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 53,7%. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso en media el 72,3% del precio.

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron en siete autonomías, mientras que registraron descensos en las diez restantes. Las regiones con crecimientos positivos fueron: Comunidad Valenciana (11,6%), Región de Murcia (7,6%), Islas Canarias (7,2%), Cataluña (4,1%), Castilla-La Mancha (3,7%), Extremadura (1,6%) e islas Baleares (1,5%).

Por el contrario, los préstamos hipotecarios se redujeron en País Vasco (-15,0%), Cantabria (-9,6%), La Rioja (7,7%), Asturias (-6,9%), Galicia (-4,8%), Andalucía (-3,4%), Castilla y León (-2,4%), Comunidad de Madrid (-2,0%), Navarra (-2%) y Aragón (-1,5%).

En cuanto a la cuantía promedio de los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, la evolución fue mayormente al alza, pues creció en 15 comunidades autónomas y solo decreció en las dos restantes. Destacaron los fuertes aumentos en Comunidad Valenciana (19,1%) y Aragón (18,8%) y el retroceso en Cataluña (-2,3%).