Crisis migratoria | Zia Yusuf, político británico, carga contra la guía para migrantes: “El Gobierno sabe que son una amenaza” y explica “cómo no ser un violador”

El Gobierno de Reino Unido publicó una nueva guía destinada a los solicitantes de asilo que llegan al país en la que explica algunas de las principales leyes y normas sociales británicas, desde la igualdad entre hombres y mujeres hasta el consentimiento sexual y la violencia doméstica.

El documento, elaborado por el Home Office (Ministerio del Interior), fue publicado oficialmente el 19 de agosto y explica a los recién llegados qué conductas están prohibidas y qué consecuencias puede tener incumplir la legislación británica.

La iniciativa provocó una fuerte reacción política. Uno de los más críticos fue Zia Yusuf, portavoz de Interior de Reform UK, quien sostuvo que la publicación demuestra que el Ejecutivo “sabe que son una amenaza”, en referencia a los migrantes a los que dirigió sus críticas.

La nueva guía del Gobierno británico para los solicitantes de asilo

Traducción: "El abuso infantil es un crimen muy grave en Reino Unido. Esto incluye abuso fisico, verbal, tener sexo con un menor de 16 años o cortar los genitales femeninos". UKGOV

El documento oficial se titula Understanding behaviours and expectations in the UK: a guide for asylum seekers y consta de nueve páginas. Su objetivo, según el Home Office, es explicar qué se espera de una persona mientras vive en Reino Unido.

La guía aborda cinco grandes cuestiones: igualdad de género, violencia doméstica, sexo y consentimiento, respeto en espacios públicos y mecanismos para pedir ayuda. El Gobierno también publicó materiales específicos sobre consentimiento, acoso, abuso infantil y violencia doméstica.

Uno de los apartados explica que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres y que no necesitan autorización de su marido, padre, hermano u otro hombre para trabajar, estudiar, viajar o tomar sus propias decisiones.

El Gobierno británico aclara además que estas normas no son exclusivas para quienes solicitan protección internacional, sino que se aplican a todas las personas que viven en Reino Unido.

“Si tienes sexo con alguien que no quiere, esto se llama violación”

Uno de los apartados que más repercusión generó es el dedicado al sexo y al consentimiento. La guía establece que ambas personas deben aceptar cualquier relación o contacto sexual.

También explica que una persona no puede dar su consentimiento cuando está dormida, demasiado ebria o no puede responder. El documento es especialmente explícito al abordar qué ocurre cuando no existe consentimiento.

“Si tienes sexo con alguien que no quiere, esto se llama violación. La violación es un delito grave”, señala el texto.

La guía añade que sigue existiendo violación aunque las personas estén casadas o mantengan una relación, así como cuando alguien inicialmente haya aceptado mantener relaciones sexuales pero posteriormente cambie de opinión.

Traducción: "En Reino Unido, ambas personas deben decir SI para tener relaciones sexuales. Esto se llama consentimiento. Es una violación incluso si estas en una relación con esa persona". UKGOV

El Gobierno también advierte sobre el acoso y la violencia doméstica

Otro apartado explica que la violencia doméstica es ilegal en Reino Unido y señala que no está permitido herir, amenazar o controlar a una pareja o familiar.

Entre las conductas mencionadas aparecen la violencia física, las amenazas, el abuso verbal, el control del dinero o de los desplazamientos de otra persona y la denominada violencia basada en el “honor”.

El documento también dedica un apartado al comportamiento en espacios públicos. Allí advierte contra conductas como seguir repetidamente a una persona que no muestra interés, bloquearle el paso o realizar comentarios sexuales a desconocidos.

El Home Office explica, además, que incumplir la legislación puede tener consecuencias. Según la guía, una persona puede tener problemas con la Policía, perder determinadas ayudas vinculadas al asilo o ver afectada su solicitud.

Traducción: "El abuso domestico es ilegal. Esto incluye violencia fisica, verbal o economica" UKGOV

Zia Yusuf estalla contra la guía: “El Gobierno sabe que son una amenaza”

La publicación provocó fuertes críticas desde Reform UK. Zia Yusuf, portavoz de Interior de la formación, aseguró que la existencia del documento demuestra que el Gobierno “sabe que son una amenaza”.

Yusuf fue todavía más lejos en un vídeo publicado en redes sociales. “Realmente no puedo creer lo que acabo de leer”, afirmó antes de calificar la iniciativa como “una vergüenza”.

El político describió el material gubernamental, en términos críticos, como una guía para explicar a migrantes cómo no cometer delitos sexuales o ejercer violencia contra las mujeres.

Desde el Partido Conservador también hubo críticas. El responsable de Interior de la oposición, Chris Philp, defendió que los solicitantes de asilo que incumplan la legislación británica deberían ser deportados, en lugar de intentar modificar su comportamiento mediante este tipo de materiales.

El Gobierno británico defiende las expulsiones de quienes incumplan la ley

El Ejecutivo británico defendió la iniciativa y sostuvo que todas las personas que llegan al país deben respetar las mismas leyes.

El Home Office aseguró que espera que “todos los que vienen al Reino Unido cumplan nuestras leyes” y advirtió de que quienes no lo hagan pueden afrontar consecuencias, entre ellas el rechazo de su solicitud de asilo y la expulsión del país.

La guía forma parte de un conjunto más amplio de recursos publicado por el Ministerio del Interior para las personas que solicitan asilo. Además del documento general, existen materiales específicos sobre consentimiento, igualdad de género, acoso, abuso infantil y violencia doméstica.

La publicación también abrió críticas desde el otro extremo del debate político. La integrante del Partido Verde Jenny Jones consideró que la medida alimenta determinados estereotipos sobre quienes buscan asilo y reclamó que la educación sobre consentimiento sea universal, mientras organizaciones vinculadas a la asistencia de refugiados cuestionaron que se singularice a este colectivo.

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