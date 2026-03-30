El referente de la música tropical argentina volvió a quedar en el centro de la escena tras confirmar el nacimiento de su reciente hijo y expresar su decisión de continuar ampliando su familia. A sus más de 70 años, el intérprete de “Nunca me faltes” sostiene una vida activa tanto en los escenarios como en lo personal. Con 25 hijos, 22 biológicos y tres “del corazón”, su historia familiar se convirtió en uno de los aspectos más comentados de su figura pública. En ese contexto, el cantante no solo habló de su paternidad, sino que también sorprendió al descartar de manera tajante la posibilidad de someterse a una vasectomía. “No me pienso hacer la vasectomía”, aseguró. Y reforzó su postura con otra frase que sintetiza su decisión: “Quiero tener más”. Durante la entrevista, Antonio Ríos fue categórico al referirse a esta práctica médica. “No me pienso hacer la vasectomía”, insistió, al ser consultado por la posibilidad de poner un límite al crecimiento de su familia. El artista explicó que su decisión responde a una elección personal. “Quiero tener más”, reiteró, dejando en claro que no considera cerrar esa etapa de su vida, pese a tener ya más de veinte hijos. Sus declaraciones generaron reacciones inmediatas. Mientras algunos respaldaron su libertad individual, otros cuestionaron la responsabilidad de seguir ampliando la familia en estas condiciones. En el mismo diálogo, Antonio Ríos abordó aspectos íntimos de su historia y reconoció que durante años tuvo una fuerte adicción al sexo. “El sexo era mi única adicción”, sostuvo, al tiempo que remarcó: “Nunca tomé ni fumé”. Además, fue aún más directo al recordar esa etapa de su vida: “Me volví adicto, no podía parar”, expresó. Según su relato, esa conducta coincidió con el momento de mayor éxito en su carrera. En esa línea, describió su dinámica personal con frases que reflejan el estilo de vida que llevaba: “Alternaba días en cada casa”, contó, en referencia a sus relaciones simultáneas. Incluso, en tono distendido, dejó otra definición que generó repercusión: “Tener sexo todos los días te rejuvenece”.