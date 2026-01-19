ADAMUZ (CÓRDOBA), 19/01/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece declaraciones este lunes, en Adamuz (Córdoba), lugar donde se ha producido la tragedia ferroviaria. Sánchez ha asegurado este lunes desde el lugar donde se ha producido la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, que se dará con "la verdad" sobre la causa del accidente y se conocerá "la respuesta" al origen del siniestro que ha causado al menos 39 fallecidos. EFE/ David Arjona

Andalucía decreta tres días de luto oficial por el accidente ferroviario de Adamuz tras la decisión anunciada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno. El decreto fue publicado de forma extraordinaria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Las jornadas de luto se extienden entre las 00.01 horas del martes y las 24.00 horas del jueves. El texto oficial señala que la medida responde a un acto de “testimonio del dolor del pueblo andaluz por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz”.

El decreto subraya que el luto oficial también busca ser una expresión “de apoyo y solidaridad con sus familias”. La decisión se adopta tras la magnitud del siniestro ocurrido en el municipio cordobés.

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19/01/2026.- Captura de video que muestra al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes, en Adamuz (Córdoba), donde se ha producido la tragedia ferroviaria. Sánchez ha asegurado este lunes desde el lugar donde se ha producido la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, que se dará con "la verdad" sobre la causa del accidente y se conocerá "la respuesta" al origen del siniestro que ha causado al menos 39 fallecidos. EFE/ CEDIDA SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Fuente: EFE CEDIDA

Banderas a media asta y adhesión institucional en toda la comunidad

Durante los tres días de luto oficial, las banderas oficiales ondearán a media asta en todos los centros y edificios públicos dependientes de la Junta de Andalucía. Así lo establece el BOJA extraordinario publicado este lunes.

El decreto invita además a las instituciones y entidades públicas y privadas “que así lo consideren” a secundar esta medida. El objetivo es extender el gesto de duelo a todo el territorio andaluz.

El Gobierno de España se suma con tres días de luto oficial

El Gobierno de España decretará también tres días de luto oficial por el accidente ferroviario de Adamuz. El anuncio fue realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a la localidad cordobesa.

El jefe del Ejecutivo avanzó que el decreto entrará en vigor a partir de la medianoche y se prolongará hasta el jueves a las 24.00 horas. Durante ese periodo, la bandera nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos.

Pedro Sánchez realizó el anuncio acompañado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; los ministros Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska; el presidente andaluz, Juanma Moreno; y el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno.

Qué implica el luto nacional: ¿afecta a las clases?

El luto nacional y autonómico es una medida simbólica que expresa el duelo institucional por una tragedia. Durante los días decretados, las banderas oficiales ondean a media asta en edificios públicos y se suspenden los actos oficiales de carácter festivo.

El decreto de luto no implica automáticamente la suspensión de las clases ni el cierre de centros educativos. La actividad lectiva se mantiene con normalidad, salvo que las autoridades educativas de cada comunidad autónoma adopten una decisión específica.

En este contexto, los centros pueden realizar minutos de silencio u otros gestos de recuerdo. Estas iniciativas quedan a criterio de las administraciones educativas y de cada institución, sin afectar el calendario escolar oficial.

La Unión Europea rinde homenaje a las víctimas con banderas a media asta

Las banderas española y europea ondean a media asta frente a las sedes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo en Bruselas y Estrasburgo por el accidente ferroviario de Adamuz. La medida se aplica tras el siniestro en el que “al menos 39 personas perdieron la vida y 152 resultaron heridas”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó el gesto tras hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Acabo de hablar con Pedro Sánchez para transmitir mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Europa está con España en este trágico momento, compartiendo su dolor”, escribió en la red social X.

Desde la Eurocámara, la portavoz jefe Delphine Colard informó que las instituciones europeas activaron este homenaje simbólico y recordaron que el centro de emergencias de la UE está “listo para brindar apoyo” a España “si así se solicita”, en un mensaje de respaldo institucional tras la tragedia.