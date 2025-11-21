Adiós Uber y Cabify: restringirán su actividad en el país y retirarán licencias.

El texto establece que los VTC no podrán operar en el transporte urbano y fija condiciones que restringen su uso: la reserva con un mínimo de dos horas de antelación y trayectos de al menos una hora.

La iniciativa, respaldada por los principales partidos, relega a estos servicios a traslados interurbanos con precontratación y reduce en dos tercios las licencias actuales en la capital catalana. Con ello, el Ejecutivo autonómico busca dar respuesta a la histórica pugna entre el sector del taxi y las VTC.

El Parlament de Cataluña ha presentado una proposición de ley que recorta de manera drástica el margen de acción de las plataformas de vehículos de transporte con conductor (VTC), como Uber, Cabify y Bolt.

Además, la Generalitat plantea excepciones puntuales, como el Mobile World Congress y un calendario de aplicación progresivo hasta 2026. En Barcelona, el ajuste supondría pasar de 900 a unas 300 licencias activas.

Nuevos cambios en la normativa para taxis y VTC

La propuesta no se limita a restringir a las VTC, también endurece las condiciones para el taxi. Entre las novedades, se incluye la exigencia de acreditar un nivel B1 de catalán para acceder a la licencia, un requisito que algunos grupos consideran insuficiente y que podría suscitar un intenso debate parlamentario. Asimismo, se refuerza el régimen sancionador contra irregularidades en el sector, como el cobro de tarifas no autorizadas.

Todos los vehículos de transporte de pasajeros, incluidos taxis y VTC, deberán incorporar sistemas de geolocalización con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa y fortalecer el control administrativo.

Según los promotores de la iniciativa, el modelo se orienta hacia una “convivencia ordenada”, en la que el taxi mantenga su rol central en la movilidad urbana y los VTC se limiten a un papel complementario.

En este contexto, el Parlament sostiene que la transición será “suave” gracias a la implementación gradual y al respeto de las licencias vigentes hasta su vencimiento. La expectativa es que la nueva regulación esté completamente operativa en 2026.

Reacción del sector VTC frente a las restricciones

Las empresas y asociaciones de VTC han manifestado un rechazo contundente. La patronal Unauto VTC ha calificado la propuesta como “antisocial” y “contraria al interés general”, advirtiendo que esta medida podría resultar en el cierre de cientos de empresas y la pérdida de miles de empleos.

En la misma línea, Uber, Cabify y Bolt han alertado que Barcelona podría retroceder en materia de movilidad y que se incumplirán directivas europeas.

Las plataformas sostienen que su servicio no compite de manera directa con el taxi, sino que lo complementa y recuerdan que Barcelona cuenta con uno de los ratios más bajos de taxis y VTC por habitante en Europa: 3,4 vehículos por cada mil residentes, en comparación con cifras significativamente superiores en ciudades como París o Londres.

A su juicio, la reducción de la flota agravará una “escasez endémica” de opciones de transporte y limitará la capacidad de la ciudad para responder a grandes eventos y a la creciente demanda de movilidad flexible.

El choque entre ambas posturas anticipa un debate intenso en el Parlament, donde los intereses del taxi y las VTC se enfrentarán nuevamente, con la movilidad de los ciudadanos como telón de fondo.

Uber genera preocupación en taxistas que se preparan para una huelga total

En medio del debate político sobre la nueva regulación de los VTC, la tensión en las calles de Barcelona se intensifica. La reciente colaboración entre el FC Barcelona y Uber ha generado la indignación del gremio de taxistas, quienes acusan al club de “traicionar sus valores fundacionales” al asociarse con una empresa que, según ellos, infringe las normas del transporte urbano.La asociación Élite Taxi realizó una huelga total y una gran manifestación que se llevó a cabo durante el partido de Champions League entre el Barça y el Olympiacos en Montjuic.

La respuesta del sector se suma al clima de confrontación creado por la nueva ley promovida por el Parlament, que restringe de manera significativa la operativa de las plataformas VTC en la región.

Mientras el Gobierno catalán intenta regular la convivencia entre taxis y aplicaciones, los taxistas perciben el patrocinio del club azulgrana como un gesto contradictorio que, en medio de la discusión legislativa, “blanquea” a una empresa que consideran parte del problema.