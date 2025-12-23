Adiós al frizz | Este secador de pelo de Lidl aporta brillo al cabello y reduce el encrespamiento por menos de 15 euros. (Fuente: Freepik).

El nuevo secador iónico de Cien Beauty, disponible en las tiendas Lidl de España, está causando furor entre los clientes gracias a su eficiencia, diseño y bajo precio.

Con una potencia de 2000 W y tecnología iónica avanzada, este producto promete resultados profesionales sin salir de casa, reduciendo el encrespamiento y aportando un brillo natural al cabello.

El interés por este modelo ha generado gran demanda tanto en tiendas físicas como online, convirtiéndolo en uno de los productos de cuidado personal más buscados de la temporada.

De ese modo, su combinación de calidad, rendimiento y precio lo posiciona como una de las mejores opciones del mercado en su segmento.

El secador de pelo de Cien aporta brillo al cabello y reduce el encrespamiento. (Fuente: Lidl).

Secador iónico de Lidl: ¿cuáles son sus características destacadas?

El secador de pelo de Cien Beauty ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de secado rápida, segura y eficiente, cuidando la salud del cabello y adaptándose a todo tipo de estilos. Entre sus características se encuentran las siguientes:

Potencia: 2000 W

2000 W Motor: DC con ruido reducido

DC con ruido reducido Tecnología iónica: brillo intenso, efecto antiestático y secado más corto

brillo intenso, efecto antiestático y secado más corto Niveles de calor: 3

3 Niveles de velocidad: 2

2 Función Cool Shot: fija el peinado

fija el peinado Boquilla de peinado: incluida

incluida Difusor: agrega volumen y rizos naturales

agrega volumen y rizos naturales Protección contra sobrecalentamiento

Filtro de aire: extraíble para fácil limpieza

extraíble para fácil limpieza Cable: 1,8 m con función de recogida y anilla para colgar

1,8 m con y Superficie: acabado Soft-Touch

acabado Soft-Touch Colores disponibles: beige y negro

Secador iónico de Lidl: precio irresistible por menos de 15 euros

El secador iónico Cien Beauty se vende por solo 13,99 euros, lo que lo convierte en una de las mejores ofertas de Lidl dentro de la categoría de cuidado personal. Su relación calidad-precio destaca frente a otros modelos del mercado que ofrecen prestaciones similares a un coste mayor.

Gracias a su potencia, funciones profesionales y diseño compacto, este secador ofrece un resultado digno de peluquería a un precio al alcance de todos los bolsillos.

El secador de pelo de Cien está disponible en Lidl por menos de 15 euros. (Fuente: Freepik).

Secador iónico de Lidl: ¿dónde está disponible?

El secador Cien Beauty puede adquirirse tanto en tiendas físicas de Lidl como a través de su tienda online oficial. Los usuarios pueden elegir el método de compra que mejor se adapte a sus preferencias, con la opción de recoger el producto en su supermercado habitual o recibirlo directamente en casa.

La marca recomienda no demorar la compra, ya que se trata de una oferta por tiempo limitado y con unidades restringidas, lo que ha provocado una alta demanda desde su lanzamiento. Una oportunidad ideal para renovar el secador y disfrutar de un cabello brillante, suave y libre de encrespamiento este otoño.