En muchos hogares, la señal de Wi-Fi no llega con la misma intensidad a todos los ambientes, lo que genera problemas de conexión y cortes frecuentes. Frente a este escenario, comenzó a difundirse un truco simple que promete mejorar el rendimiento del internet sin necesidad de gastar dinero. Se trata de colocar una llave metálica sobre el router, una práctica que ganó popularidad en redes sociales y que, según quienes la utilizan, puede ayudar a optimizar la señal dentro de la casa. El fundamento de este método está en el comportamiento del metal frente a las ondas electromagnéticas. Al ubicar una llave o una moneda sobre la parte superior del router, especialmente cerca de la antena, el objeto puede actuar como un pequeño reflector que modifica la dirección de la señal. De esta manera, el Wi-Fi podría concentrarse en determinados sectores del hogar donde la conexión suele ser más débil, lo que mejora la cobertura en esas zonas específicas. Además, la llave puede reducir pequeñas interferencias al evitar que la señal se disperse hacia lugares donde no resulta necesaria, como paredes gruesas o muebles que bloquean la propagación. Quienes recomiendan esta práctica aseguran que se trata de una solución fácil de aplicar y que no requiere conocimientos técnicos. Solo hace falta contar con una llave metálica común y ubicarla correctamente sobre el dispositivo. Si bien no garantiza un cambio total en la calidad del internet, muchos usuarios sostienen que puede aportar una mejora leve en la estabilidad y el alcance de la señal dentro del hogar. Para aplicar este método, se debe elegir una llave metálica simple, sin recubrimientos plásticos grandes que puedan interferir con el efecto. Luego, se coloca sobre la parte superior del router, preferentemente cerca de la antena si el equipo cuenta con una. Es recomendable mover la llave unos centímetros y comprobar en qué posición se obtiene mejor señal en las habitaciones. Por último, se sugiere comparar la cobertura antes y después de aplicar el truco para verificar si hubo cambios. Es fundamental no cubrir las ranuras de ventilación del router, ya que el equipo necesita liberar calor para funcionar correctamente. También conviene tener presente que este truco no soluciona por completo los problemas de conexión, sino que puede ofrecer una mejora limitada según las condiciones del entorno y la disposición del hogar.