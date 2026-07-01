Alkosto ofrece una licuadora de máxima potencia que agiliza la preparación de comidas.

En el mercado de los electrodomésticos para el hogar, encontrar una licuadora potente, resistente y a buen precio no siempre es una tarea sencilla. Sin embargo, Alkosto volvió a sorprender a sus clientes con una promoción que combina una marca reconocida y un importante descuento.

En esta oportunidad, la licuadora BLACK+DECKER DuraPro BLBD210GB se convirtió en una de las ofertas más atractivas de la tienda gracias a su motor de 550 watts, su jarra de vidrio y una rebaja del 31%, que la deja por debajo de los $110.000 pesos colombianos.

Diseñada para preparar jugos, batidos, cremas y salsas, además de triturar hielo con facilidad, este modelo reúne características que normalmente se encuentran en electrodomésticos de un precio superior, lo que la convierte en una opción muy buscada para equipar la cocina.

¿Cuál es la licuadora que Alkosto vende con un 37% de descuento?

La BLACK+DECKER DuraPro BLBD210GB destaca por incorporar un motor de 550 watts de potencia máxima, cuatro cuchillas de acero inoxidable y una jarra de vidrio de 1,25 litros, diseñada para no absorber olores ni sabores y ofrecer una mayor durabilidad frente al uso diario.

Además, cuenta con 10 velocidades y función de pulso, lo que permite adaptar la potencia según el tipo de preparación. También incluye una tapa de doble abertura con boquilla vertedora para agregar ingredientes mientras está en funcionamiento y facilitar el servicio de las mezclas. Sus piezas removibles simplifican la limpieza después de cada uso.

Gracias a esta combinación de potencia, resistencia y practicidad, la licuadora se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan un electrodoméstico versátil para el uso diario.

Alkosto ofrece una licuadora de máxima potencia que agiliza la preparación de comidas. (Fuente: Alkosto)

¿Cuánto cuesta la licuadora BLACK+DECKER en Alkosto?

Actualmente, Alkosto ofrece la licuadora BLACK+DECKER DuraPro BLBD210GB con un descuento del 31%, pasando de $159.900 a un precio final de $109.900. Además, la tienda ofrece envío gratis, lo que aumenta el atractivo de la promoción.

Por sus especificaciones, su vaso de vidrio, las cuchillas de acero inoxidable y sus 10 velocidades, este modelo se posiciona como una de las opciones con mejor relación entre calidad y precio dentro del catálogo de Alkosto. Como sucede con este tipo de promociones, la disponibilidad puede variar según el inventario de la tienda y la vigencia de la oferta.

Link para comprar el producto de Alkosto

Los clientes interesados en adquirir el producto pueden hacerlo mediante el siguiente link de la página oficial de Alkosto: https://www.alkosto.com/licuadora-black-decker-durapro-blbd210gb-negro/p/050875820029

¿Cuál es el horario de Alkosto?

El horario de tiendas Alkosto es de 8:00 AM a 9:00 PM, todos los días. Cabe recordar que Alkosto es un supermercado que vende productos de textil, alimentos, electro-digital, servicios inmobiliarios, viajes, seguros y telefonía.

También para comunicarse con Alkosto, los usuarios pueden llamar a las líneas de atención: (601) 4073033 en Bogotá, 018000111448 línea nacional, O a través de la página web https://www.alkosto.com/contacto.