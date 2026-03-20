La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene el objetivo principal de resguardar la seguridad vial de todos los conductores y peatones en España. Para esto, el organismo implementa cambios constantes en sus regulaciones de tránsito y multas económicas para aquellos que no las cumplan. La DGT ha confirmado que a partir del 1 de enero de 2026 existe un nuevo objeto obligatorio en todos los coches matriculados en España y que muchos conductores aún no tienen. La nueva baliza V16 conectada es el único dispositivo de preseñalización de siniestro o avería legalmente válido en las carreteras y su portación es obligatoria. Los triángulos de emergencia, presentes en las guanteras de millones de vehículos durante décadas, han quedado definitivamente prohibidos como único método de señalización. Solo se permite el uso de balizas V16 homologadas. La baliza V16 es un pequeño dispositivo de color amarillo dotado de conectividad que emite una luz de 360 grados de alta intensidad de forma intermitente y continua durante al menos 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil mínima de 18 meses y debe llevarse en la guantera del vehículo. Su funcionamiento es inmediato. Tras activarla, la baliza emite una señal luminosa y transmite de forma automática la ubicación exacta del vehículo averiado a la plataforma DGT 3.0 mediante un chip GPS y una tarjeta SIM integrados. No hace falta el teléfono móvil ni ninguna aplicación. La baliza no avisa directamente a los servicios de emergencia ni sustituye una llamada al 112, pero permite que la avería o el accidente se integren en la red de información vial casi en tiempo real. La principal ventaja respecto a los triángulos es de seguridad: cada año fallecen en España alrededor de 25 personas atropelladas mientras intentan colocar los triángulos. La baliza evita que el conductor tenga que salir a la carretera. No llevar la baliza V16 conectada y homologada constituye una infracción leve y puede sancionarse con una multa de hasta 80 euros, reducibles a 40 euros con pronto pago en el plazo de 20 días naturales. Esta cifra es diferente a la multa de 200 euros que se aplica en un caso distinto: no colocar ningún elemento de señalización tras una detención en la calzada o el arcén conlleva una sanción grave de 200 euros. La DGT podrá retirar el carnet de conducir a todos los conductores que transporten objetos peligrosos sin permiso. Armas, sustancias inflamables o explosivas, animales transportados de forma incorrecta u objetos contundentes, como bates de béisbol sin justificación aparente, pueden corresponder la retirada del carnet de conducir. El organismo vial tampoco permite transportar herramientas destinadas a la caza ilegal o vigilancia no autorizada, como cámaras ocultas o dispositivos para interceptar comunicaciones. Las gafas térmicas, empleadas para vigilar a personas o animales a larga distancia, constituyen otro objeto cuyo transporte en el interior del vehículo no está autorizado. Para cualquiera de estos objetos se deberá disponer de un permiso correspondiente.