La Dirección General de Tráfico (DGT) lanzó una advertencia clara y oficial: hay una lista de 3 millones de autos en España que serán dados de baja, lo cual representa hasta un 8% del parque móvil total. De esta manera, prohibirá su circulación y eliminar su matrícula de forma automática. Esta medida se basa en datos cruzados entre el Registro de Vehículos de la DGT y el Fichero Informático de Vehículos Asegurados (FIVA) del Consorcio de Compensación de Seguros. Los coches fantasma o coches zombies son vehículos que siguen dados de alta y matriculados, pero carecen de seguro obligatorio e ITV en vigor. Muchos de ellos no circulan: están parados, averiados o guardados en garajes. Sin embargo, otros sí se usan a diario y representan un grave riesgo en las carreteras. Aunque no estén en movimiento, la ley es tajante: “todos los vehículos de motor que ocupen la vía pública deben estar asegurados, aunque no circulen. Incluso los vehículos estacionados pueden generar percances”. La responsabilidad recae directamente sobre el propietario. El Reglamento General de Vehículos, en su artículo 35, autoriza a la DGT a dar de baja un vehículo sin que el propietario lo solicite si lleva aproximadamente una década sin pasar la ITV ni contratar seguro obligatorio. En estos casos, se considera que el coche está “fuera de la circulación” y se elimina la matrícula mediante resolución administrativa. El vehículo deja de existir legalmente y ni siquiera se puede vender o transferir. Por su parte, la DGT envía cartas periódicas a los propietarios para advertirles de su situación ilegal y recuerda que el uso de estos vehículos está prohibido. La DGT ya impone multas elevadas. Si el coche está aparcado sin seguro, la sanción alcanza los 800 euros. Si circula sin seguro, la infracción sube a 1500 euros. Además, cada año se ponen 130.000 sanciones a vehículos que circulan sin póliza. En la última década se han registrado hasta 300.000 accidentes con coches sin seguro implicados. Si un coche zombie causa un siniestro, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) cubre los daños a terceros, pero luego reclama la indemnización al propietario y al conductor. El conductor puede recibir una multa de hasta 3000 euros, más el coste de la grúa, el depósito municipal y la inmovilización del vehículo. Para no entrar en la lista de los 3 millones de coches fantasma que el Gobierno dará de baja, los dueños deben actuar ya. La DGT recomienda dar de baja el vehículo mediante tres procedimientos oficiales: De esta manera, también se evitan ser multados por 800 a 1500 euros, además de la inmovilización y eliminación de la matrícula.