La autovía del Guadalhorce avanza con paso firme hacia una transformación histórica en la movilidad del Valle del Guadalhorce y su conexión con el resto de Andalucía y España. De esta manera, el tramo entre los enlaces de Casapalma y Cerralba, en la A-357, se convierte en el primer paso clave de esta gran infraestructura que promete mejorar el tráfico para siempre. Este proyecto, impulsado por la Junta de Andalucía, contempla la construcción de 4,2 kilómetros de nueva autovía de doble calzada. El trazado discurre en variante, paralelo a la carretera actual (que se mantendrá como vía de servicio para accesos locales y propiedades). Además, incluye dos carriles por sentido de 3,5 metros cada uno, arcenes exteriores de 2,5 metros e interiores de 1 metro, mediana de 10 metros y bermas de 1 metro. Una de las estructuras destacadas es un nuevo viaducto de 250 metros para cruzar el río Grande, junto con una glorieta en Pizarra y preparativos para el futuro enlace hacia el siguiente tramo (Cerralba-Zalea). La inversión asciende a 56,9 millones de euros, con un plazo de ejecución de 46 meses. El proceso de licitación ha sido muy concurrido: se presentaron 22 ofertas (21 UTE y una en solitario). Tras la valoración técnica, dos propuestas destacan con la máxima puntuación de 36 puntos: la UTE Verosa Proyectos y Servicios-Construcciones y Obras Verosa-Probisa Vías y Obras, y la UTE Copisa Constructora Pirenaica-Arpo Empresa Constructora. La mesa de contratación, en acta del 19 de enero, ha avanzado en el procedimiento, pendiente de abrir el sobre económico para la adjudicación definitiva. Esta obra es un revulsivo económico y de movilidad para municipios del Valle del Guadalhorce. La A-357, parte de la Red Básica de Articulación de Andalucía (69 km desde Málaga hasta Campillos), ya es autovía hasta Casapalma, pero soporta picos de hasta 80.000 vehículos diarios. Mientras que, desde Casapalma hacia Pizarra, el tráfico supera los 25.000 vehículos al día, al confluir accesos de comarcas como Antequera (A-343), Serranía de Ronda (A-367), Guadalteba y Serranía de la Nieves. La nueva autovía aliviará congestiones, aumentará la seguridad vial y fluidez, y sentará las bases para la continuidad del eje Málaga-Campillos-Ronda. Proyectos complementarios (como Cerralba-Zalea y duplicación de accesos a Ronda) ya están en redacción, integrando esta arteria en la red viaria autonómica y nacional.