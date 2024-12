Una provincia de buen diálogo con Milei lanzó duras críticas por el estado de las rutas: "No existen

El gobierno de Santa Fe intensificó su reclamo al Estado nacional por el traspaso y el mantenimiento de las rutas nacionales 11 y 34, donde en lo que va de 2024 fallecieron 60 personas en siniestros viales. Según un informe de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, las colisiones en estos tramos reflejan el crítico estado de la infraestructura vial.

El ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, sostuvo que "para el Gobierno de Milei las rutas nacionales no existen, no les importa, no les interesan. La situación es insostenible". Además, denunció que no se realizan tareas de mantenimiento: "No cortan el pasto, no tapan los pozos, no tienen proyectos".

Enrico recordó que el gobernador Maximiliano Pullaro había solicitado que las rutas nacionales sean transferidas a la provincia si no iban a ser reparadas. En esa línea, cuestionó: "La Nación cobra impuestos, IVA, Ganancias, no saca las retenciones, pero no pone un peso en las rutas. Esa es la realidad. Nadie habla de rutas nacionales porque es un tema que está en el interior y este es un gobierno que tiene una mirada muy porteña".

60 muertes en rutas nacionales

El informe de la Agencia Provincial de Seguridad Vial detalla que en la Ruta Nacional 11 murieron 30 personas, el 76% de ellas en el tramo centro-norte. En tanto, la Ruta Nacional 34 registró otras 30 muertes, concentradas en su tramo central (62%). En ambas rutas, la mayoría de las víctimas tenía entre 20 y 50 años, y las colisiones contra camiones representaron un porcentaje significativo.

Sobre estas cifras, Enrico expresó: "En las rutas hay muertos y lamentablemente va a seguir habiendo, pero a Nación no le importa. Creo que si ese muerto fuera en Capital Federal, en el Obelisco o en la General Paz, ahí invertirían para evitarlo".

Un problema sin solución

El ministro también advirtió que las condiciones de las rutas nacionales representan un riesgo crítico: "Andar un día de lluvia en estas rutas es peligrosísimo. Nosotros también tenemos rutas provinciales en mal estado, pero al menos tenemos un plan". Además, reveló que la provincia ha proporcionado asfalto para reparaciones puntuales, pero aseguró: "Más no podemos hacer".

Ante la falta de respuesta, Enrico confirmó que el gobernador evalúa acudir a la Corte Suprema: "Lo analizamos, lo hablamos, no nos gusta, pero alguien de la Nación tiene que poner la cara por esto".

Plan de mantenimiento provincial

En contraste, el ministro detalló un plan provincial de mantenimiento para 9.800 kilómetros de banquinas: "Dividimos el territorio en 25 zonas y sacamos a licitación todas juntas para corte, mantenimiento y calzada de banquina". Este esquema busca mejorar las condiciones viales provinciales de cara al verano.

Santa Fe continúa reclamando acciones concretas para resolver una problemática que ha cobrado decenas de vidas y que expone la falta de coordinación entre los gobiernos nacional y provincial en materia de infraestructura vial.