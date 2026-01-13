En esta noticia Desafíos para Colonia Express en temporada récord

El CEO de Colonia Express, Sebastián Planas , analizó la gestión de Javier Milei. El ejecutivo alternó reconocimientos y advertencias en relación al mandatario argentino. “Las reformas que se están llevando son muy buenas, son corajudas”, afirmó en diálogo con el periodista Jairo Straccia para El Cronista Stream, aunque aclaró que su mirada viene desde una posición moderada: “Creo que la persona tiene que ser moderada, tiene que abuenar, no tener el conflicto”.

El empresario, cuya empresa forma parte de la Fundación Libertad y Progreso que apoyó a Milei “desde muy al principio”, expresó su preocupación por el ritmo de los cambios. “No estamos muchos empresarios preparados para estos cambios tan radicales”, señaló, y planteó una crítica sobre la falta de planificación en la transición económica.

Para Planas, el Gobierno está dejando de lado un elemento clave: la convergencia de variables. “Cuando vos ves los programas económicos que han sido exitosos, como el chileno, como el israelí, como el europeo, ellos trabajaron en la convergencia de variables en un determinado tiempo”, explicó, citando el caso de Chile donde “trabajaron en la convergencia de variables en un determinado tiempo, 7, 8, 10 años”.

El empresario utilizó una metáfora deportiva para ilustrar su punto: “Es como un entrenamiento, la persona está obesa, no corre y tiene que llegar a correr una maratón de 40 km. Bueno, no lo puede hacer un día para otro porque no tiene entrenamiento, no tiene físico”.

Desafíos para Colonia Express en temporada récord

Sobre su negocio, Planas describió una “de las mejores temporadas de los últimos 7 años”, con una estimación de crecimiento del 8% respecto al año pasado. Sin embargo, destacó que la mejora se concentra en Punta del Este y alrededores, y que el público que viaja pertenece “de clase media para arriba”.

El empresario identificó un problema crítico en el modelo económico actual: la asimetría entre el sector público y privado. “Se liberalizó la del privado, pero no se liberalizó la del público”, criticó, añadiendo: “La caja, como diríamos, che, la tuya era la liberad, pero la mía no”.

Planas destacó la relevancia de las reformas laboral y tributaria para su operación, aunque señaló que el sistema impositivo actual castiga a la producción local: “El que importa puede importar bajos impuestos internacionales, pero el que fabrica localmente no tiene esa ventaja”.

Desde su experiencia en el mercado naviero y turístico, el empresario valoró la previsibilidad que otorga el nuevo esquema cambiario, aunque advirtió sobre la dificultad de la transición. “La economía de la calle tiene sus dificultades”, señaló, mencionando “una cierta crisis en la parte industrial, un creciente desempleo”.