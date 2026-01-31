El ministro del Interior, Diego Santilli, salió hoy al cruce de Axel Kicillof y sostuvo que el gobernador bonaerense, junto al kirchnerismo, “se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan".

“Kicillof y el kirchnerismo se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan. Para ellos recaudar siempre es más importante que generar trabajo", se quejó el funcionario en su cuenta de X.

De esa forma, salió al cruce del mandatario provincial, quien antes había sostenido que el proyecto que el oficialismo giró al Congreso “no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona”.

“Si los trabajadores y las familias argentinas se quedan sin su derecho a descansar y a tomarse las vacaciones que les corresponden, esa libertad no es más que un discurso”, planteó el Gobernador en sus críticas al proyecto libertario.

En el posteo, Kicillof publicó un video de la última conferencia de verano en la cual hizo mención a una encuesta que arrojó datos alarmantes: que “el 57% de las familias no se pueden tomar sus merecidas vacaciones”.

NICOLAS ABOAF

El proyecto de reforma laboral del Gobierno, entre otros aspectos, reduce el costo de las indemnizaciones, modifica el modelo de financiamiento de las mismas a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral en la órbita de ANSeS, habilita a los empleadores a fraccionar las vacaciones de sus empleados y recorta las contribuciones patronales.

En los últimos días la iniciativa volvió a ser criticada por los principales gremios del país.

Juan Carlos Schmid, Secretario General de FeMPINRA, afirmó que “la reforma laboral no crea empleo, sólo busca disciplinar a los trabajadores”.

Desde el Sindicato de Guincheros, en tanto, advirtieron sobre el “efecto destructivo” que tendría sobre las Obras Sociales y el sistema de salud.

Por su parte, Cristian Jerónimo , co-secretario general de la CGT , ratificó el rechazo de la central obrera a la reforma laboral y advierte que, de avanzar el proyecto, se abre un escenario de “mayor conflictividad social y sindical”.