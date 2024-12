Los aumentos de prepagas que mira el Gobierno y el millón de cartas documento que prepara

El Gobierno apuesta a que la senda inflacionaria siga en descenso con el objetivo de disminuir el crawling peg (la suba del tipo de cambio) de 2% a 1% al mes. Dentro de los servicios que mide el INDEC, el de las prepagas es uno que miran con atención, dado que esperan seguir sin regular los aumentos, aunque apostando a que no se corran de un margen previsible .

Según pudo saber El Cronista, en el Ejecutivo Nacional estiman que este sector tendrá aumentos promedio de 3,6% para diciembre, por arriba de la pauta inflacionaria que espera el mercado. Aunque se produzcan estos desfasajes, el Gobierno no intervendrá y afirman que esas compañías están en una etapa de "autorregulación" por vías del mercado.

" Hay una prepaga que va a aumentar 4,9%. Esa va a perder afiliados ", dice una fuente gubernamental al tanto del asunto para ilustrar esa lógica, quien sostiene que la política de no-intervención del Gobierno se sostiene porque "las prepagas están compitiendo por los valores" y que "la baja de la inflación obliga a que no se desborden con los precios porque da mal marketing".

La cuestión no está exenta del debate político actual. Una semana atrás, quien salió a disputar sobre ese mismo tema fue la expresidenta Cristina Kirchner, quien afirmó que, producto de los aumentos del último año, se dieron bajas masivas en ese sector de la salud, trasladándose a múltiples colas en los hospitales públicos.

Cristina Kirchner, sobre las prepagas: "Mientras estuvimos, pagaron cuotas justas. No como ahora, que te arrancan la cabeza"



November 23, 2024

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Gabriel Oriolo, contraatacan al afirmar que, según las cifras que manejan, el régimen de prepagas superó los 7,7 millones de personas en septiembre, mientras que en el tercer trimestre del año pasado había 1,6 millones menos: un total de 6,1 millones . "Además de ser falso, la única razón para interpretar una sobrecarga de los hospitales públicos es el crecimiento de los monotributistas y el trabajo informal", justifican.

Aunque no hay mayores medidas en cartera para contener eventuales subas de precios o desregular el sector, a partir de este lunes comenzará a regir el nuevo sistema de derivación de aportes al sistema de salud, que elimina la posibilidad para que se hagan triangulaciones entre obras sociales y prepagas.

Fuentes oficiales avisan que las 10 compañías líderes del mercado (que acaparan al 75% de los usuarios de prepagas) se inscribieron a ese nuevo régimen . Los usuarios pueden elegir derivar sus aportes en forma directa a una empresa de medicina prepaga, lo que debería incidir en un descuento de los servicios: este tendrá impacto al mes siguiente de iniciado el trámite.

Está por cumplirse un año desde los incrementos que se hicieron en el primer bimestre del año. " Se fueron al carajo ", resume un funcionario libertario, quien cree que no van a necesitar hacer una intervención como la que se vio entonces. "Ahora es un tema de flujo de fondos. Ya lloraron y plata no les falta a los muchachos. La gente se les va a ir, si no", avisan.

Gabriel Oriolo, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud.





Las nuevas acciones por las pensiones por incapacidad

En las próximas semanas podría venirse una nueva medida, aunque vinculada a la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS. El Gobierno espera enviar cerca de 1,2 millones de cartas documento, una para cada pensión no contributiva por incapacidad laboral, buscando auditar cuáles son "truchas" y cuáles no.

"Tanto este tipo de controles, como las auditorías de las pensiones tienen como único fin del Gobierno controlar las prestaciones que se brindan , de qué manera, y a quiénes van dado que se trata del dinero de todos los contribuyentes", afirmaron en off fuentes gubernamentales.

El titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei.

Días atrás, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a una protesta nacional, que tuvo una manifestación central frente a la Quinta de Olivos, alegando ajustes en el sector para las personas con discapacidad y denunciando una posible quita de 177.000 pensiones , según esgrimió el coordinador del foro, sacerdote Pablo Molero.

Uno de los principales reclamos versa por la eliminación del Decreto 843/24 que vuelve al criterio de Pensión por Invalidez Laboral dejando de lado a la persona con discapacidad, a la vez que piden por mayores aumentos.

Al respecto de este último punto, en la Superintendencia de Servicios de Salud afirman que se trata de una premisa falsa. "No bajaron la cantidad de prestaciones ni de prestadores, aumentaron; no disminuyó el número, aumentó casi por tres lo que se paga de subsidios", remarcan.

Según los asientos contables presentados por la SSS ante la AFIP, el monto de subsidios en noviembre de 2024 fue de $ 88.225 millones contra $ 30.986 millones del mismo mes de 2023. En cuanto a la cantidad de afiliados, el mes pasado se contabilizaron 132.702, mientras que un año atrás eran 116.881.

Si se calculan los montos subsidiados por cabeza, el último dato registrado da $ 664.839,13, mientras que en noviembre de 2023 esa cifra fue de $ 265.112,57, tratándose de un crecimiento de 250,78%. Aunque no está el dato de la inflación interanual de noviembre, las estimaciones del REM dan que podría estar alrededor de 164%. Desde la SSS afirman que se trata por el crecimiento del monotributo social y los pedidos de cobertura, casos que también se van a auditar en las próximas semanas.