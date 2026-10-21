Rodríguez Larreta se burló de los cambios de partido de Bullrich: “El pato es un ave migratoria”.

El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se burló de los cambios de partido político de Patricia Bullrich, desde el peronismo hasta La Libertad Avanza. En ese sentido disparó “el pato es un ave migratoria”, en referencia al diminutivo de Pato Bullrich.

El actual legislador porteño también lanzó duras críticas al modelo económico del presidente Javier Milei, al advertir que no se genera empleo y que los comercios atraviesan una situación crítica.

Además, sostuvo que la Argentina necesita políticas que promuevan la producción y las exportaciones con valor agregado, porque “lo que importa es que el crecimiento genere trabajo” y mejores salarios. “No hay laburo en Argentina. Ese es el problema”, concluyó.

Rodríguez Larreta apuntó contra Pato Bullrich

El ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprovechó una entrevista para lanzar una burla contra Patricia Bullrich, en alusión a su apodo y a sus sucesivos cambios de espacio político: “Como me dijo un amigo mío, el pato es un ave migratoria”.

“Ave migratoria, que va de un lado al otro, pero nada, es un chiste”, agregó el exmandatario porteño, quien aclaró que “hace mucho tiempo” que no habla con la actual senadora nacional y titular del bloque de La Libertad Avanza.

La mirada de Rodríguez Larreta sobre la economía

Al referirse a la situación económica, Rodríguez Larreta sostuvo que el Gobierno carece de un plan de desarrollo y cuestionó que la baja de la inflación y el equilibrio macroeconómico sean considerados suficientes para impulsar el crecimiento. “Camino la ciudad, es una malaria, no hay laburo. Entrás a un comercio y en todo el día no vendieron nada. Entrás a un gastronómico y vendieron un café cortado. Una malaria, locales cerrados”, describió en una entrevista de un canal de streaming.

En ese sentido, afirmó: “No hay un plan, no hay un proyecto de desarrollo en Argentina, no hay un plan que nos diga cómo vamos a crecer, cómo se va a generar laburo, qué vamos a exportar”. El legislador reconoció que la estabilidad macroeconómica y la reducción de la inflación son necesarias, pero advirtió que están lejos de ser suficientes. “No alcanza con eso. No alcanza ni para empezar”, enfatizó y expresó su preocupación por la caída del empleo y la falta de perspectivas de recuperación.