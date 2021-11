Para Vidal, "ésta es la peor crisis desde 2001"

En la recta final de la campaña de las elecciones legislativas, María Eugenia Vidal optó por subir el tono de las críticas al gobierno nacional . La ex gobernadora bonaerense, tildada en algún momento como moderada dentro de Juntos por el Cambio, comenzó a explotar su faceta más dura contra el Frente de Todos con el fin de fidelizar a los propios votantes y de evitar algún tipo de fuga hacia propuestas más extremas.

Ayer, mientras continuaba en sus recorridas de campaña, afirmó que "ésta es la peor crisis desde el 2001 y estamos en manos de un gobierno al que no le importamos". Además, añadió que el Gobierno "nos estafó y no hizo lo que prometió en 2019".

Esta mañana, en diálogo con Radio Rivadavia, repitió el concepto sobre la crisis y lo justificó en que hay "un 50% de inflación, 40% de pobreza y 130.000 pymes y comercios cerrados. Y una sensación de no futuro, lo siento mucho en la calle".

La primera candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires observó que existe incertidumbre en la gente desde hace dos años por la pandemia "pero también por lo que genera el gobierno con su improvisación permanente. Así como el manejo de la pandemia fue improvisado, lo mismo pasa con la economía . Es muy difícil para cada argentino saber lo que va a pasar".

Vidal volvió a defender la postura de que, en el caso de que Juntos por el Cambio realice una buena elección en todo el país y tenga los números, vaya a buscar la presidencia de la Cámara de Diputados. Igualmente, reconoció que no hay una posición definida sobre el tema y que se debe consensuar entre todos los partidos que forman la coalición opositora.

Una de las preocupaciones del espacio es el posible crecimiento de la lista de Javier Milei, que obtuvo el 14% en las primarias. Sobre el economista, Vidal remarcó que son "espacios políticos distintos, él decidió ir por afuera. Un diputado, dos o tres no cambian nada en el Congreso", e hizo hincapié en la necesidad de llegar a un bloque de 120. Igualmente, reconoció que tienen algunas "propuestas comunes, como la eliminación de impuestos a la producción, no votar impuestos nuevos ni subir los existentes".

Por otro lado, sobre la iniciativa oficialista de un llamado al diálogo, Vidal consideró que no existe el marco porque "no hay acuerdo dentro del Gobierno, no ha plan y recibimos agresiones constantemente . El ministro de Economía nos calificó de antiargentinos". Además, aseguró que se trató de una cuestión mediática y que nunca recibieron ningún llamado al diálogo.