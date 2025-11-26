Las personas que no hagan este trámite obligatorio perderán su licencia de conducir en noviembre: quiénes están afectados

La Ciudad de Buenos Aires anunció este miércoles que le quitará la licencia de conducir a todos aquellos que cometan un delito con una moto o un auto.

Así lo confirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien detalló que “hasta ahora, si alguien cometía un delito podía seguir teniendo registro para conducir como si nada".

Con la nueva normativa, todo aquel detenido por cometer un delito con un vehículo será privado de su registro en el marco del “plan integral de seguridad” porteño.

“En lo que va del año detuvimos a 125 delincuentes que usaron vehículos para robar y tenían licencias vigentes emitidas por la Ciudad”, detalló Macri.

Ahora, esas licencias serán dadas de baja, y también se suspenderán los documentos de cada nuevo delincuente detenido.

Según el gobierno porteño, “durante este año ya fueron detenidas en la Ciudad de Buenos Aires un total de 1021 personas que cometieron delitos utilizando motos y autos”.

De ellas, 523 son de la provincia de Buenos Aires y 446 cuentan con residencia en CABA . De estas 446 personas, 125 tenían licencias de conducir emitidas por la Ciudad.

Según detallaron desde GCBA, la cancelación de las licencias de los delincuentes detenidos en territorio porteño “se podrá aplicar a partir de un intercambio de información entre dos áreas”.

En primer lugar, “la Secretaría de Seguridad de CABA notificará a la oficina responsable de emitir las licencias de conducir los datos de las personas que fueron detenidas por cometer delitos con autos o motos”.

Y, luego, “la Dirección General de Habilitación de Conductores analizará esa información y aplicará la normativa vigente que llegaría hasta el retiro de las licencias de conducir”.

“El trabajo en Seguridad es multidisciplinario y requiere la interacción y cooperación de todas las áreas del Estado”, reforzó en este sentido el secretario de Seguridad de la Ciudad, Maximiliano Piñeiro

Por ello, desde GCBA apuestan a “quitarle herramientas a quienes buscan en el delito una forma de vida” con esta nueva medida.

“Los hechos de inseguridad han ido mutando y muchos delincuentes utilizan hoy herramientas legales”, consideró.

Además, el funcionario también invitó a la Provincia de Buenos Aires y a sus municipios a acompañar esta medida que busca combatir el delito y dificultar el accionar de los delincuentes.