Milei visita Vaca Muerta y viaja a Chile: con qué empresarios se reunirá y qué hablará con Boric

El presidente Javier Milei viajará mañana a Neuquén y más tarde a Chile con una agenda centrada en las inversiones mineras, gasíferas e hidrocarburíferas, y sumará un " encuentro informal" con su par trasandino, Gabriel Boric, en medio de las tensiones regionales por las elecciones venezolanas.

La agenda del mandatario argentino originalmente tenía como centro el encuentro con empresarios de ambos lados de la cordillera, pero en las últimas horas se confirmó que se verá con el titular del Palacio de La Moneda. Sin embargo, cuestiones de organización impidieron que ese encuentro se convierta en una reunión bilateral.

El cara a cara de los mandatarios se dará en un momento particular de la relación de Argentina con Chile y del reseteo que supone la presidencia de Milei a las relaciones diplomáticas del país con sus vecinos regionales y con el mundo. Aunque en los últimos meses hubo chisporroteos con Santiago -algunos insólitos, como la polémica por la instalación de unos paneles solares en la frontera- Milei ha vivido más controversias con el brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva y, además, por estas horas, toda la política exterior de la región tiene cómo único tema a las elecciones en Venezuela.

Milei y la canciller Diana Mondino hablaron de "fraude" por parte del gobierno de Caracas a pocas horas de concluido el acto electoral venezolano y el Palacio San Martín emitió hoy un comunicado en el que sostiene que "La República Argentina (...) concluye de manera inequívoca que el ganador indiscutido es (el candidato opositor) Edmundo González Urrutia".

Parte del comunicado emitido por la Cancillería Argentina reconociendo a Urrutia como ganador.

Boric, por su parte, dijo en las últimas horas: "Yo, personalmente, y esta es la postura del Gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no, hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado, claramente, hubiesen mostrado las actas".

Aunque Chile evitó reconocer a González Urrutia como ganador "hasta que los resultados sean validados por organismos internacionales", la posición de Boric lo acerca tácitamente a la de Milei y de otros presidentes de la región que han rechazado el resultado proclamado por Maduro.

Sin embargo, y más allá de la agenda geopolítica, el capítulo empresarial comenzará por la mañana con la visita del presidente a Neuquén, dónde será recibido por el gobernador local Rolando Figueroa.

El mandatario sobrevolará los yacimientos de Vaca Muerta y luego recorrerá las oficinas de YPF acompañado por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Daniel Marin.



Luego se realizará un encuentro con representantes de las principales empresas operadoras del lugar, entre las que se destacan Chevron, Exxon, Pampa Energía, Shell.

Por la tarde, cerca de las 14 (hora de Argentina) Milei arribará a Santiago para participar de un acto conmemorativo en Gas Andes, una empresa que simboliza la cooperación energética entre Argentina y Chile.