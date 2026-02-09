El presidente Javier Milei suspendió su viaje rumbo a Estados Unidos para participar de la Gala Prosperidad Hispana en Mar a Lago y el Council of the Americas y estará en Buenos Aires mientras que a nivel local se desencadena una semana cargada en lo referido a las reformas de sesiones extraordinarias. El objetivo central del oficialismo será darle “media sanción” a la reforma laboral y al régimen penal juvenil. La decisión del mandatario está ligada a la invitación que recibió el sábado reunión inaugural del “Consejo de Paz” del presidente Donald Trump para el próximo 19 de Febrero en la ciudad de Washington DC en los Estados Unidos. “En virtud de la cercanía con el viaje que estaba previsto para el día de mañana hacia EEUU, donde participaría de diferentes actividades, el Presidente ha decidido suspender su participación presencial y abocarse a su agenda local“, explicó el Gobierno. En cambio, a las actividades que estaban previstas en la gala de Mar a Lago participará el Ministro de Desregulación y Transfomación del Estado, Federico Sturzenegger, mientras que el Presidente hará su intervención de manera virtual. En tanto, la agenda a dos puntas entre el Senado y la Cámara de Diputados se desarrollará de la siguiente manera: primero, el martes habrá una reunión de labor parlamentaria a las 12 para ordenar la sesión del miércoles 11 de febrero y pulir los últimos detalles del texto definitivo del proyecto de modernización laboral que se tratará en el recinto. Además, será clave lo que decidan entorno a la Ley de Glaciares. Como adelantó este medio, por ahora la definición fue postergar su tratamiento y votarlo en una sesión aparte para concentrar los esfuerzos en la negociación por la reforma laboral -aunque hay senadores que creen que en realidad no están los votos-. En el momento podrán decidir incluirlo, ya que en el oficialismo esperan que se trate todo en la misma sesión. Además, ese mismo día se constituirán las comisiones en la Cámara baja para dictaminar los demás proyectos de extraordinarias, con foco a la sesión del jueves 12 de febrero, que por ahora tiene en el temario solamente al Régimen Penal Juvenil, el proyecto que contempla bajar la edad de imputabilidad a 14 años según el consenso alcanzado durante los últimos días. Pero, además, se prevé también conseguir dictamen del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que fue enviado al Congreso el jueves pasado, mientras que al norte del continente la cancillería argentina firmaba el acuerdo con los Estados Unidos. La oposición se predispone a aprobarlo, pese a algunos cuestionamientos por la falta de debate parlamentario, incluso con apoyo del massismo de Unión por la Patria. Con ese objetivo, el martes se constituirán las comisiones de Justicia (11 hs), Asuntos Constitucionales (12 hs), Relaciones Exteriores y Culto (15 hs) y Recursos Naturales (14 hs), para el miércoles -mientras el Senado sesiona por la reforma laboral- conseguir dictamen de comisión en el plenario junto con las demás comisiones: Legislación Penal, Familia Niñez y Juventudes y Presupuesto y Hacienda. Las gestiones de la Mesa Política se concentrará ante todo por la reforma laboral. El texto que llegará al recinto podría incorporar cambios acordados con la UCR, el PRO y espacios provinciales, en especial sobre el esquema de indemnizaciones, el fondo de cese laboral optativo por convenio colectivo y el pago en billeteras virtuales. Cambios que, en la Casa Rosada, califican como superficiales. Uno de los ejes centrales de la negociación gira en torno al impacto del proyecto sobre el Impuesto a las Ganancias. La estrategia del Gobierno es avanzar con la “media sanción” sin reabrir el articulado, con el menor nivel posible de cambios de última hora. En ese marco, la reunión de labor parlamentaria del martes al mediodía será clave para acordar el orden del debate y el esquema de tratamiento. En paralelo, aparece el Impuesto a las Ganancias como uno de los temas que se mete en la negociación política: el propio oficialismo aún continúa dividido entorno a si ir a todo o nada, a riesgo de que se caiga el capítulo fiscal, o si dar lugar a concesiones para garantizarse el apoyo suficiente de los gobernadores aliados. Por ahora, primó ir a fondo sin cambios en ese sentido. Del lado sindical, la CGT y los principales gremios mantienen el estado de alerta y siguen de cerca la evolución del proyecto en el Senado. Finalmente, el viernes definieron que no harán un paro general, pero sí mantendrán la movilización. Su rol será decisivo entorno a la determinación del oficialismo sobre si retirar los aspectos laborales vinculados a la caja sindical, o mantener la rigidez para poner en jaque a los gremios. Mientras se define este escenario, el jefe de Estado estará rumbo a Miami, donde tiene previsto participar el martes 10 de febrero de la Gala Prosperidad Hispana en Mar-a-Lago, un evento organizado por Latino Wall Street en la residencia del presidente Donald Trump que reunirá a empresarios, referentes políticos y líderes internacionales. Será la segunda foto de Milei con el líder estadounidense este año, ya con el acuerdo comercial firmado bajo el brazo. En ese marco, también está previsto que Milei exponga ante el Council of the Americas, con un discurso orientado a la agenda de apertura económica y reformas estructurales. Desde la Casa Rosada señalan que el objetivo de la gira es consolidar el posicionamiento de la Argentina como un destino de inversión y anticipan un segundo viaje en marzo para la Argentina Week en Nueva York, donde se presentarán oportunidades en sectores como energía, minería y nuclear ante más de 200 ejecutivos de compañías globales. Así, mientras el Presidente concentra su agenda en el exterior con el objetivo de atraer capitales, el oficialismo busca mostrar avances concretos en el Congreso con la media sanción de la reforma laboral, una de las señales políticas y económicas que el Gobierno pretende exhibir ante inversores en el marco de su estrategia de reformas.