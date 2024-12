Milei prometió 3200 reformas más y dejó la puerta abierta a la candidatura de Adorni y Karina

El presidente Javier Milei cerró este jueves el Encuentro de Líderes de El Cronista, evento que reunió a más de 60 CEOS y altos ejecutivos de todo el país para debatir sobre los desafíos y oportunidades que definirán el futuro del país.

A lo largo de su discurso -de cuarenta y cinco minutos de extensión-, el jefe de Estado habló sobre el liderazgo y cómo la aplicó a lo largo de distintas etapas de su carrera política. "Las formas de liderar no son las mismas que hace diez años. Una persona sin estructura le ganó a todo el aparato político, quienes se basaban en el manual de lo que había que hacer y así terminaron, perdieron ", dijo, en referencia a sus rivales en las elecciones presidenciales del año pasado.

"Fue por la gente que estoy en la política. Fue por las circunstancias y por ser víctima de una persecución mediática que me di cuenta de que la única forma de enfrentar a los políticos era meterme a la arena de la política. La única forma de enfrentar a estos sátrapas era meterse. Después, verán, terminamos en la Presidencia", describió luego.

Al hablar sobre el estado de situación con el que asumió, Milei recordó que había quienes le decían que no podía ajustar. Incluso, para ejemplificar esa cuestión, habló sobre el primer día en el que reunió a su equipo de Gabinete en la Casa Rosada. "Desde el primer momento que les dejé en claro lo que quería hacer. Ahí había un conjunto de profesionales que me decían que había medidas que 'no se podían hacer'. Pero no me interesaba escuchar eso, a mí me gusta que hagan lo que yo quiero hacer. Por eso ahora a mis reuniones solo vienen ministros", describió.

Vinculado a eso, dijo: " Yo tomo las decisiones en frente a mis ministros y de manera amplia y sincera. Para que vean qué quiero hacer y por qué hago lo que hago. Si hay algo que tenemos claro es el rumbo, a donde queremos llevar a la Argentina ". Milei estableció que la meta para lo largo de su gestión es convertir a la Argentina "en primera potencia mundial nuevamente" y utilizando como medio "a las ideas de la libertad sin ninguna consideración".

Las medidas para 2025 y 2027

Fue por eso que el Presidente vigorizó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 de desregulación de la economía y la Ley Bases . "Con eso, hicimos la reforma estructural más grande de la historia", agregó Milei.

Sin embargo, Milei consideró que aquello "no es suficiente" para lograr avanzar con un esquema de país más libertario. "Quiero que para el final de mi mandato hagamos 3200 reformas estructurales más y ser el país más libre del mundo".

El jefe de Estado dijo que a su equipo de Gobierno y a él no le importan qué va a pasar con la imagen de su espacio de cara al año próximo porque "si todos los políticos van a terminar con mala imagen hagan lo que hagan, terminemos con mala imagen haciendo lo que hay que hacer".

Y adelantó que para el año próximo se vendrá "más motosierra", siendo "la primera vez en la historia de la humanidad que en el año electoral no va a hacer política monetaria ni política fiscal". "Se terminaron las posiciones tibias y está claro que, si tenemos que hacer algo, lo podemos hacer".

Realizado desde 2006, el Encuentro de Líderes incluye paneles moderados por expertos del diario, abordando temáticas clave como finanzas, inversiones, innovación, logística y management, entre otros.

Es el primer evento organizado por un medio de comunicación en el que participa el Presidente, quien agradeció la invitación: "Es un placer estar aquí. Todas las veces que he podido participar de este evento lo he hecho y lo seguiré haciendo".

Milei dejó abierta la posibilidad para que Karina y Adorni sean candidatos en 2025

El presidente Javier Milei afirmó que la decisión de Karina Milei y de Manuel Adorni de ser candidatos en las elecciones legislativas del año próximo corre por cuenta de ellos, dándoles, implícitamente, el aval suficiente para que puedan incursionar en la lista libertaria en 2025.

Así lo declaró el jefe de Estado en el marco de su discurso en el Encuentro de Líderes, evento organizado por El Cronista ayer en La Rural. " Si yo no lo sabía cuando me preguntaban a mí, menos sé sobre ella ", comentó el Presidente cuando se refirió sobre una posible candidatura legislativa de su hermana, secretaria general de la Presidencia y presidenta nacional del partido nacional de La Libertad Avanza. Lo mismo comentó al respecto de su vocero presidencial, quien estaba en la primera fila del foro escuchándolo.

El comentario vino a colación de una anécdota en la que recordaba un comentario de su referente ideológico, Alberto Benegas Lynch (h.), en la que le aconsejó candidatearse luego de que se conociera de que José Luis Espert iba a ser un presidenciable de 2019.

"A fines de 2018, estabamos en New York City festejando que se lanzaba Espert a la política y en un momento viene nuestro prócer, el profesor Benegas Lynch hijo, y me dice 'usted no se va a meter en eso, lo necesitamos para dar la batalla cultural. Y yo le dije 'no, profe, ni en pedo'", recordó el Presidente. "Por lo tanto, les pido que no me pregunten qué va a hacer mi hermana. Porque si no supe conmigo, imagínense con mi hermana... Con Adorni tampoco, porque tampoco lo sé. Depende de Adorni", agregó.

Aunque no lo dicen en público, desde el Gobierno ya lanzan al secretario de Comunicación y Medios para la boleta porteña. El caso de Karina es más incierto, quienes la frecuentan afirman: "Depende solo de ella".