Mi ANSES: todos los extras de septiembre, aumentos y fechas de pago

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó el calendario de pagos de septiembre 2022 con la liquidación de las Pensiones No Contributivas y el pago del bono de $ 7000 que fue anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular del organismo, Fernanda Raverta.

El calendario de pagos de septiembre contempla los aumentos, bonos y extras que reciben los beneficiarios de la ANSES y que son compatibles con los mismos , entre los que se encuentran el Programa Hogar, Potenciar Trabajo, Programa Alimentar, el ingreso extra de $ 7000 para jubilados y pensionados, el incremento del 15,53% por movilidad y el refuerzo de $ 20.000.

¿Cuándo se cobra el bono de $ 20.000?

Esta semana, la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmaron que la Asignación Familiar por Hijo será de $ 20.000 a partir de septiembre. El nuevo monto se pagará por cada hijo, es decir, que aquellos que tengan dos recibirán $ 40.000.

DNI Terminados en 0: jueves 8 de septiembre

DNI Terminados en 1: viernes 9 de septiembre

DNI Terminados en 2: lunes 12 de septiembre

DNI Terminados en 3: martes 13 de septiembre

DNI Terminados en 4: miércoles 14 de septiembre

DNI Terminados en 5: jueves 15 de septiembre

DNI Terminados en 6: viernes 16 de septiembre

DNI Terminados en 7: lunes 19 de septiembre

DNI Terminados en 8: martes 20 de septiembre

DNI Terminados en 9: miércoles 21 de septiembre

Potenciar Trabajo con aumento: ¿Cuánto cobro?

Los beneficiarios reciben un haber que se desprende del 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), monto que tendrá un aumento del 21% a pagarse en tres cuotas a partir de septiembre. Así, los nuevos valores de Potenciar Trabajo serán los siguientes:

Agosto: $ 23.925

Septiembre: $ 25.600

Octubre: $ 27.275

Noviembre: $ 28.950

La liquidación de los haberes se realiza entre el tercer y quinto día hábil del mes.

Programa Acompañar con aumento: ¿Cuándo cobro en septiembre 2022?

En cuanto a la asistencia económica e integral para las mujeres de 18 y 65 años y personas de la comunidad LGBTI+, también tendrán un incremento del 21% en sus haberes, el cual representa el 100% del SMVM.

Agosto: $ 47.850

Septiembre: $ 51.200

Octubre: $ 54.550

Noviembre: $ 57.900

Bono de $ 7000 de ANSES: ¿Cuándo cobro?

El bono de $ 7000, que irá decreciendo hasta los $ 4000, se pagará en septiembre, octubre y noviembre. Está destinado a jubilados y pensionados con uno o dos haberes mínimos, el monto final de monto extra varía según el ingreso mensual que perciben por parte de la ANSES.

Los bonos se pagarán el mismo día que los beneficiarios reciban sus haberes. Las fechas de pago son las siguientes:

Pensionados:

DNI Terminados en 0 y 1: jueves 1 de septiembre

DNI Terminados en 2 y 3: viernes 2 de septiembre

DNI Terminados en 4 y 5: lunes 5 de septiembre

DNI Terminados en 6 y 7: martes 6 de septiembre

DNI Terminados en 8 y 9: miércoles 7 de septiembre

Jubilados:

DNI Terminados en 0: jueves 8 de septiembre

DNI Terminados en 1: viernes 9 de septiembre

DNI Terminados en 2: lunes 12 de septiembre

DNI Terminados en 3: martes 13 de septiembre

DNI Terminados en 4: miércoles 14 de septiembre

DNI Terminados en 5: jueves 15 de septiembre

DNI Terminados en 6: viernes 16 de septiembre

DNI Terminados en 7: lunes 19 de septiembre

DNI Terminados en 8: martes 20 de septiembre

DNI Terminados en 9: miércoles 21 de septiembre

Programa Alimentar: ¿Cuándo y cuánto cobro?

El Programa Alimentar está destinado a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de hasta 14 años, por Embarazo (AUE) y madres de 7 hijos que perciban una pensión. Este beneficio se otorga de manera automática, por ende, no requiere de la realización de un trámite.

Además, el pago se realiza en conjunto con los haberes de las prestaciones mencionadas. Los montos varían según la cantidad de hijos e hijas:

Asignación por Embarazo: $ 9000

Familias con un hijo/a: $ 9000

Familias con dos hijos/as: $ 13.500

Familias con tres o más hijos/as: $ 18.000

Pensiones No Contributivas (PNC): madre de 7 hijos

DNI Terminados en 0 y 1: jueves 1 de septiembre

DNI Terminados en 2 y 3: viernes 2 de septiembre

DNI Terminados en 4 y 5: lunes 5 de septiembre

DNI Terminados en 6 y 7: martes 6 de septiembre

DNI Terminados en 8 y 9: miércoles 7 de septiembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) hasta 14 años

DNI Terminados en 0: jueves 8 de septiembre

DNI Terminados en 1: viernes 9 de septiembre

DNI Terminados en 2: lunes 12 de septiembre

DNI Terminados en 3: martes 13 de septiembre

DNI Terminados en 4: miércoles 14 de septiembre

DNI Terminados en 5: jueves 15 de septiembre

DNI Terminados en 6: viernes 16 de septiembre

DNI Terminados en 7: lunes 19 de septiembre

DNI Terminados en 8: martes 20 de septiembre

DNI Terminados en 9: miércoles 21 de septiembre

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI Terminados en 0: viernes 9 de septiembre

DNI Terminados en 1: lunes 12 de septiembre

DNI Terminados en 2: martes 13 de septiembre

DNI Terminados en 3: miércoles 14 de septiembre

DNI Terminados en 4: jueves 15 de septiembre

DNI Terminados en 5: viernes 16 de septiembre

DNI Terminados en 6: lunes 19 de septiembre

DNI Terminados en 7: martes 20 de septiembre

DNI Terminados en 8: miércoles 21 de septiembre

DNI Terminados en 9: jueves 22 de septiembre

Programa Hogar: ¿Cuándo y cuánto cobro?

El pago del Programa Hogar coincide con el inicio de pagos de la AUH, pero aún no fue confirmado el calendario oficial de cobros de este ingreso extra por parte de la ANSES. El beneficio consta de un monto de $ 602 para cubrir parte del valor de las garrafas de 10 kilos y está destinado a hogares de bajo recursos que no poseen una conexión a la red de gas y entidades de bien público.

Mi ANSES: calendario de pagos de septiembre

El calendario de pagos de septiembre comenzó este jueves 1 y finalizará el 29.

JUBILADOS Y PENSIONES QUE NO SUPERAN LOS $48.729

DNI Terminados en 0: jueves 8 de septiembre

DNI Terminados en 1: viernes 9 de septiembre

DNI Terminados en 2: lunes 12 de septiembre

DNI Terminados en 3: martes 13 de septiembre

DNI Terminados en 4: miércoles 14 de septiembre

DNI Terminados en 5: jueves 15 de septiembre

DNI Terminados en 6: viernes 16 de septiembre

DNI Terminados en 7: lunes 19 de septiembre

DNI Terminados en 8: martes 20 de septiembre

DNI Terminados en 9: miércoles 21 de septiembre

JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE SUPEREN LOS $ 48.729

DNI Terminados en 0 y 1: jueves 22 de septiembre

DNI Terminados en 2 y 3: viernes 23 de septiembre

DNI Terminados en 4 y 5: lunes 26 de septiembre

DNI Terminados en 6 y 7: martes 27 de septiembre

DNI Terminados en 8 y 9: miércoles 28 de septiembre

ASIGNACIÓN POR PRENATAL Y MATERNIDAD

DNI Terminados en 0 y 1: viernes 9 de septiembre

DNI Terminados en 2 y 3: lunes 12 de septiembre

DNI Terminados en 4 y 5: martes 13 de septiembre

DNI Terminados en 6 y 7: miércoles 14 de septiembre

DNI Terminados en 8 y 9: jueves 15 de septiembre

ASIGNACIONES DE PAGO ÚNICO: MATRIMONIO, ADOPCIÓN Y NACIMIENTO

Todas las terminaciones de DNI: primera quincena el 5 de septiembre y segunda el 21 de septiembre

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO (PLAN 1)

El mes a cobrar es septiembre

DNI Terminados en 0 y 1: viernes 23 de septiembre

DNI Terminados en 2 y 3: lunes 26 de septiembre

DNI Terminados en 4 y 5: martes 27 de septiembre

DNI Terminados en 6 y 7: miércoles 28 de septiembre

DNI Terminados en 8 y 9: jueves 29 de septiembre

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO (PLAN 2 Y 3)

El mes a cobrar es agosto