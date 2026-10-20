Martín Lousteau pasó por El Cronista Stream y renovó sus críticas a Javier Milei.

El diputado nacional y extitular de la UCR nacional, Martín Lousteau, pasó este martes por Cuentas Claras, en El Cronista Stream , donde cuestionó el plan económico de Javier Milei, rechazó el uso del dólar como ancla inflacionaria y criticó la falta de flexibilidad del esquema oficial.

“Este Gobierno tiene todas las desventajas de la Convertibilidad y ninguna de sus ventajas”, afirmó.

Con respecto a la política cambiaria, el legislador sostuvo que el Gobierno decidió atrasar el tipo de cambio como herramienta para intentar contener la suba de los precios. Sin embargo, remarcó que dicho objetivo no se alcanzó y que el ajuste fiscal provocó una drástica caída en la demanda generalizada

Sobre el impacto directo en la producción, el dirigente señaló: “Con un tipo de cambio atrasado y apertura muy abrupta, empezás a abastecer mucho más desde afuera y eso hace que haya menos actividad”.

La comparación con la Convertibilidad de los años 90

En esa línea, Lousteau abordó los elogios de Milei por el plan implementado por Domingo Cavallo en la década de 1990 y remarcó que la economía actual combina los peores rasgos de aquel período sin obtener sus beneficios.

Puntualmente, detalló que la principal desventaja de la Convertibilidad era su “estricto marco legal”. Subrayó que, al volverse insostenible con el tiempo debido al creciente atraso cambiario, aquel sistema terminó “explotando por los aires” ante la falta de flexibilidad para adaptarse.

La gestión de Javier Milei ha sido comparada por analistas con el Plan de Convertibilidad de los años 90.

En paralelo, destacó que la ventaja de ese programa radicaba en dar previsibilidad hacia el futuro. A su entender, aquel plan indicaba con claridad qué actividades no funcionarían y cuáles tenían un sendero permanente para avanzar, permitiendo planificar decisiones de inversión.

En contraste, remarcó que el esquema actual carece de esa certidumbre a largo plazo. Y añadió: “El Presidente es muy obtuso, entonces se pone él mismo un corset. Entonces la flexibilidad que tiene no tener un corset como la Convertibilidad no la tiene. Y la señal del sendero futuro más definitivo tampoco”.

La economía real frente al termómetro financiero

El referente opositor también criticó los recientes dichos de Milei, quien cuestionó a quienes sostienen que los argentinos no llegan a fin de mes. “Yo lo escucho al Presidente decir cosas como que la gente no llega a fin de mes es una taradez. No me parece una taradez”, aseveró.

Agregó que la caída de ingresos afecta a asalariados e informales por igual y que las familias recurren “a endeudarse, desahorrar o a la caridad” para cubrir sus gastos.

En relación con la deuda familiar, cuestionó la lectura del Gobierno sobre los bajos índices de crédito en relación con el PBI. “Si la sociedad tiene problemas con poco crédito y no lo puede pagar, eso te está diciendo que a la gente no le alcanza porque se le cayó el ingreso o porque las tasas de interés fueron muy altas”, precisó.

Por último, advirtió sobre la falta de “sensibilidad” del equipo económico frente a los datos sociales. Sostuvo que el Gobierno mira continuamente el “termómetro financiero”, pero ignora completamente la realidad de las provincias.