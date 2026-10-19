En esta noticia Inflación al 1,5%: Gismondi le puso fecha a la baja de precios pero con una advertencia

Milagros Gismondi, economista jefa de la consultora Invecq , participó este lunes de Cuentas Claras, en El Cronista Stream, donde analizó el impacto del dólar sobre la actividad y adelantó para cuándo se puede esperar una inflación en torno al 1,5%.

La analista cuestionó el uso del tipo de cambio como único driver de la actividad. En ese sentido, rechazó que el atraso o la suba de la divisa deba resolver la eficiencia de las empresas. “No me gusta pensar que el tipo de cambio te tiene que dar la competitividad”, sostuvo.

Gismondi evaluó el comportamiento del traspaso a precios y destacó la posibilidad de administrar una depreciación gradual. En su diagnóstico, la especialista relativizó un fuerte traspaso a precios en la coyuntura actual. “Yo hoy no creo que sea tan fuerte el pass-through”, opinó.

Sin embargo, aclaró que el resultado depende de la magnitud y velocidad del movimiento cambiario: “Por supuesto que si tenés un salto del tipo de cambio fuerte, eso se te va a ir a precios”.

Para la especialista, la clave reside en sostener “una depreciación más de mercado, más de un nivel de compras aún mayores” de dólares por parte del Banco Central.

Gismondi detalló que el fenómeno ocurre cuando el BCRA decide “no esterilizar todos los pesos que esas compras de dólares te generen” en la economía. Como consecuencia, explicó que la divisa experimenta un deslizamiento controlado. “Creo que se te puede ir un poco a tipo de cambio, pero más paulatino”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que este acomodamiento impactará positivamente en la actividad. “Le vas a dar aire a la construcción fundamentalmente, y eso no debería ir fuerte a la inflación”, puntualizó.

Inflación al 1,5%: Gismondi le puso fecha a la baja de precios pero con una advertencia

Respecto a la evolución de los precios, Gismondi sostuvo que la inflación se encuentra en un proceso de desaceleración gradual, pero subrayó que llegar a niveles de 1,5% mensual será más complicado.

Puntualmente, remarcó que la resistencia a la baja está vinculada a factores como los precios estacionales y el ajuste de las tarifas. Al ser consultada sobre si la inflación puede alcanzar este piso en el primer semestre de 2027, planteó que “algún mes te va a tocar probablemente en 1,5%, pero le está costando” perforar dicho umbral.

Esta dinámica, señaló la economista, afecta directamente la capacidad de recomposición del poder adquisitivo de los hogares. Para la analista, mientras el ritmo inflacionario se mantenga elevado respecto al salario nominal, el salario real no logrará consolidarse como el motor de la demanda.

“Al salario real le está costando ser un driver porque empieza a subir muy poquitito porque tenés una inflación que empieza a desacelerarse”, completó Gismondi.