Javier Milei dijo presente en el Argentina Oil&Gas en la Patagonia, más específicamente en la provincia de Neuquén, ante un aforo que pedía la reelección del Presidente desde el primer minuto en que apareció.

El mandatario le agradeció al director de YPF, Horacio Marín, y al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y pasó a ponderar la gestión del Gobierno en Vaca Muerta: “Desde esta tierra sale energía que mueve los tractores del campo, ilumina los hospitales, enciende las fábricas y ahora alimenta los servidores de miles de computadoras”.

“Durante una década, Vaca Muerta funcionaba a media máquina, con precios pisados, cepo y miedo a invertir. Cuando cambiamos las reglas, en menos de tres años pasamos a exportar como nunca. Dicho sea de paso, hoy batimos el récord de exportaciones en un mes; superamos los 10.000 millones de dólares, qué tipo de cambio atrasado loco que tenemos”, bromeó Milei apuntando contra quienes aseguran que el Ejecutivo lleva un dólar pisado hace algunos meses.

Posteriormente, apuntó contra “los kukas que le decían a (Mauricio) Macri que el cemento no se come”, denunciando que ahora dicen “el superávit no se come”. “Hoy dicen que crecemos a dos velocidades, antes no crecíamos. Es interesante, porque nosotros estamos enfrentando vencimientos de deuda por 25.000 millones de dólares (que tenemos cerrados). Ahora piensen en el viejo modelo, con 5 puntos de déficit fiscal. Imagínense que tuviéramos que salir a buscar 35.000 millones de dólares por el déficit y 25.000 millones más por el roll-over”, planteó el mandatario, aseverando que en ese escenario tendríamos caídas del PBI estrepitosas.

En ese sentido, el Presidente aseguró que “para que haya inversión no alcanza con tener talento o recursos naturales. La Argentina tuvo las dos cosas durante 100 años y aun así se empobreció. Para que haya inversión, hay que generar las condiciones para que alguien esté dispuesto a arriesgar su capital en el país y esa es una tarea titánica cuando se trata de un país que estafó a sus inversores incontables veces” y en ese sentido también abogó por los reconocimientos hacia su gestión.

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