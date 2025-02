Malas noticias Becas Progresar: se atrasó todo el calendario de pagos, ¿cuándo se cobra?

Los titulares de las Becas Progresar recibirán esta semana el pago que realiza cada mes la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a todos los estudiantes inscriptos, aunque habrá una demora respecto al esquema anterior.

Por otro lado, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación , informó los beneficiarios deberán cumplir un requisito escolar obligatorio vinculado a las clases, sino serán dados de baja.

Atención Becas Progresar: quiénes podrían ser suspendidos en marzo

Desde que asumió Javier Milei en 2024, se modificaron las condiciones para mantener la beca académica para estudiantes. Como parte de los cambios, además de los requisitos económicos y la documentación a presentar, se deberá cumplir este cupo de materias antes del inicio de cada ciclo lectivo.

Capital Humano advirtió que los beneficiarios que no aprueben el 50% de las materias del ciclo vigente y no tengan la regularidad escolar no recibirán sus pagos.

La inscripción/renovación del Progresar se abrirá en marzo de 2025.

La carta de Educación será la encargada de realizar la suspensión y los titulares no verán el cobro de ANSES hasta regularizar su situación. De esta manera, podrán acceder a la liquidación de $ 35.000 que recibió la suba del 75% en septiembre .

Los titulares de Becas Progresar cobrarán a partir de esta semana.

¿Cuándo cobro Becas Progresar en febrero?

ANSES liquidará los haberes a los titulares de esta prestación educativa según el número de finalización del documento y sin interrupciones por feriados.

Sin embargo, el esquema de febrero verá una demora de una semana respecto al calendario anterior que se inició el lunes 14 y en este caso, se aplicará desde el viernes 21 de este mes.

Viernes 21 de febrero: DNI terminados en 0 y 1.

Lunes 24 de febrero: DNI terminados en 2, 3, 4 y 5.

Martes 25 de febrero: DNI terminados en 6, 7, 8 y 9.

¿Cuánto cobra Becas Progresar en febrero?

Este mes, los estudiantes que acceden a la prestación recibirán los siguientes montos según la línea de beca a la que pertenecen:

Obligatorio (nivel primario y secundario): $ 28.000 (se retienen $ 7000).

(nivel primario y secundario): $ 28.000 (se retienen $ 7000). Superior (nivel terciario y universitario): $ 28.000 durante el primer año (se retienen $ 7000) y $ 35.000 a partir del segundo año.

(nivel terciario y universitario): $ 28.000 durante el primer año (se retienen $ 7000) y $ 35.000 a partir del segundo año. Progresar Trabajo (cursos de formación profesional): $ 28.000 (se retienen $ 7000).

(cursos de formación profesional): $ 28.000 (se retienen $ 7000). Enfermería: $ 35.000 sin retención.