La Justicia podría frenar el cierre de un histórico organismo

La Asociación Argentina de Productores de Cine y Medios Audiovisuales (APROCINEMA) presentó una acción de amparo en respuesta al cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), ordenado por el gobierno de Javier Milei. La presentación, firmada por la presidenta de la organización, María Cristina Agüero, abarca 70 páginas y expone los efectos negativos de esta medida sobre la producción cinematográfica nacional.



En el documento, la AAPCMA sostiene que "la resolución detiene la producción de cine nacional, de los proyectos que no pueden acceder a los beneficios de la ley porque no se pueden presentar a solicitarlos ni tampoco los que están en curso". Además, señala que esta situación "afecta a todos los asociados e incluso a varios que no lo son, habiendo muchas producciones afectadas con este acto administrativo dañando al cine nacional".

Para los productores, el cierre del INCAA representa "un daño irreparable a la cultura", además de exponer al Estado a posibles acciones judiciales futuras. La acción de amparo, registrada bajo el número 6576/2024, se tramita en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número cuatro, a cargo de la jueza Rita Ailán.

El planteo incluye una solicitud de medida cautelar para suspender "los efectos del acto impugnado", lo que en la práctica significaría la reapertura del INCAA. Según el texto presentado, la resolución que dispuso su cierre "viola la Ley del Cine 24.377, que tiene por objeto promover la actividad del sector siendo que dicha ley organizó la estructura del INCAA y su funcionamiento y normas de actuación".