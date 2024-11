Impuestos: qué ingresos pretende Kicillof en 2025 y el aporte del blanqueo de capitales

La presentación del Presupuesto 2025 en la Legislatura Bonaerense reveló cuáles son las intenciones en términos de ingresos del gobernador Axel Kicillof para el próximo año en donde se generarán las elecciones de medio término. Qué pretende hacer con los impuestos y el blanqueo de capitales.

Tras la disertación por parte del ministro de Economía, Pablo López en la Cámara de Diputados en donde sostuvo que se busca "proteger a los bonaerenses, avanzar en infraestructura y obra pública, y respaldar a los sectores productivos" al mismo que cumplir con las obligaciones financieras y de sostenibilidad fiscal, se conoció la letra chica del proyecto.

Para el próximo año, en donde se llevarán a cabo las elecciones legislativas, Kicillof pretende ingresos de origen provincial por $ 13.079.738 millones, lo que implicaría una variación interanual (v.ia) del 33,4% dado que para el 2024 la proyección de recaudación es de $ 9.805.385 millones.

Un porcentaje por encima de la inflación que estimó el Gobierno Nacional para el 2025 (18,3%) en el proyecto de presupuesto que presentó en septiembre. Pero que se asemeja al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que desde octubre y en los próximos 12 meses se acumulará un 31,8%.

Impuesto: uno por uno

Entre los impuestos que mayor alza de recaudación se pretende, se destaca Ingresos Brutos, con una v.ia 36% respecto al año anterior, ya que pasaría de $ 7.553.481 millones en 2024 a $ 10.272.311 millones en 2025.Siendo este uno contra los que apuntó el ministro de Economía, Luis Caputo durante su participación en la Conferencia Anual de FIEL.

"Argentina tiene hoy todavía, a pesar del ajuste que hemos hecho, siete u ocho puntos de impuestos que no pueden estar empezando por las retenciones, Débitos y Créditos y a nivel provincial, Ingresos Brutos", afirmó esta semana.

Para luego asegurar de que en la medida en el Gobierno Nacional tenga superávit fiscal se van a eliminar. Lo que abre el interrogante sobre cómo se va a lograr, sobre todo en el caso de este último, en donde se trata de la política tributaria de cada provincia.

Y que en muchas de ellas se cobra de forma adelantada. Según el último informa de la Unión Industrial Argentina (UIA) a marzo de 2023, 101 empresas registraron $ 14.490 millones en saldos a favor con las provincias por retenciones, percepciones y pagos a cuenta del tributo.

Un monto que, ajustado por inflación a marzo pasado, equivalía a $ 54.515 millones, lo que daba un promedio por empresa de $ 540 millones. "El 57% de los saldos a favor se registran en jurisdicciones donde la empresa no tiene establecimientos", detallaron durante la presentación como un dato alarmante.

En segundo lugar, se pretende que los ingresos por el impuesto Inmobiliario aumenten respecto al 2024 en un 29,8% pasando de $ 722.965 millones a $ 938.764 millones; seguido por "Automotores" con una v.ia del 28,2% (de $ 408.170 millones este año a $ 523.562 millones en 2025).

Para la categoría "Otros" se estima que los tenga un alza del 27% al sumar $ 437.562 millones. Por último, y con la menor variación (del 17% interanual), se proyecta un aumento en $ 131.665 millones la recaudación del impuesto a los "Sellos".

Blanqueo: sin proyecciones

La presentación del presupuesto 2025 de Buenos Aires trajo otra definición: la no adhesión de la provincia al Régimen de Regularización de Activos, que se aprobó en la Ley 27.743 de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

En las últimas horas, fuentes oficiales del entorno del gobernador confirmaron la decisión. La cual se dio de forma estratégica y luego de que cerrará la "Etapa 1" con la información, por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), de que más de 138 mil contribuyentes ingresaron.

Lo que tendrá consecuencias negativas para los mismos porque el "perdón" que recibieron por los "pecados pasados" frente a la administración tributaría nacional no lo tienen con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) que conduce Cristian Girard.

"Podíamos adherir cobrando un impuesto específico, no cobrando nada o no adherir. Esta tercera es la opción que hasta el momento estamos adoptando, lo que a los hechos imponibles significa que configuran en la provincia están gravados", destacaron fuentes internas a El Cronista. Frente a la consulta sobre los ingresos proyectados destacaron que no existe una estimación por separado.

La duda que resta es si el organismo que lidera Florencia Misrahi compartirá la información con la provincia (no está obligada a hacerlo). Hasta el momento, según detallan, en ARBA cuentan con los CUITs que le suministran los bancos respecto a los contribuyentes que abrieron Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) pero no sus movimientos.