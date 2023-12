Nuevas medidas económicas: cuál es el "mejor negocio" para invertir en este contexto según el gurú del dólar blue

A pocas horas de que Luis Caputo realice los primeros anuncios económicos de la gestión de Javier Milei, ya trascendieron las medidas que sentarán las bases de los primeros meses del liberal al poder.

Tal como publicó El Cronista en exclusiva, entre estas se cuentan un nuevo dólar oficial, la aplicación de un 30% del impuesto PAIS sobre todas las importaciones y un tipo de cambio "blend" para exportaciones integrado por el dólar oficial en un 80% más un 20% del valor del Contado con Liquidación (CCL).

Frente a la expectativa por las nuevas definiciones, el analista financiero Salvador Di Stefano compartió su opinión sobre estas medidas y destacó que estas pueden ser la solución al déficit fiscal actual, aunque con una dura contracara.



En diálogo con Radio Rivadavia, el especialista analizó los aspectos positivos y negativos de los nuevos cambios que se vienen y también compartió sus preferencias de inversión ante el nuevo escenario económico nacional: los detalles.

¿Puede haber superávit fiscal en 2024? El análisis de Di Stefano

Considerando la posibilidad de que Luis Caputo anuncie esta tarde la puesta en marcha de un impuesto PAIS al 30% sobre todas las importaciones, el analista financiero Salvador Di Stefano calculó cuánto dinero extra supondría esto para las arcas públicas.

"Las importaciones el año que viene pueden tener un piso de u$s 70.000 millones, si sumás unos u$s 20.000 millones de dólares más son u$s 90.000 millones", cuantificó. Por ende, "si aplicás un impuesto del 30% sobre u$s 90.000 millones, estamos hablando de u$s 27.000 millones de recaudación y el déficit fiscal argentino son u$s 18.000 millones".

Para Di Stefano "las cifras son más que elocuentes", ya que, si la nueva gestión aplica "un impuesto de esa magnitud", estaríamos frente a un "impuestazo" con dos caras opuestas.

En primer lugar, el efecto "positivo" de una medida de este estilo es que "cubriría todo el déficit fiscal y quedarían las cuentas con superávit", situación que sería "muy beneficiosa para los bonos y acciones argentinas".

"Especialmente los bonos porque despejaría toda duda sobre el pago de la deuda externa argentina", destacó el especialista.

Sin embargo, en contraste, la "externalidad negativa" de esta medida sería su potencial de traccionar "una suba generalizada de muchos activos y bienes de cambio en nuestra economía", con más aceleración inflacionaria e incluso un proceso recesivo, tal como advirtió el nuevo presidente.

En este escenario, para Di Stefano "el problema es que lo que no ajustará fuertemente son los salarios", por lo que "cuando se enfrenten en el mostrador los precios actualizados y los salarios, alguien va a tener que bajar los precios porque si no, no se van a cubrir los gastos de estructura", advirtió.

En qué invertir en este escenario, según Salvador Di Stefano

Frente a este panorama, el analista financiero Salvador Di Stefano, titular de la consultora SDS Asociados, adelantó que "alguien va a tener que cambiar dólares para vivir" y compartió sus recomendaciones de inversión para prepararse.

En primer lugar, el especialista aseveró que, de darse este escenario, "el dólar no debería subir, debería quedarse dentro de los valores actuales" debito al superávit que generaría el "impuestazo" sobre las importaciones.

Por otro lado, consultado sobre la evolución de la tasa de interés que regula los plazos fijos , desaconsejó utilizarlos a menos que sean los instrumentos UVA, atados a la inflación, aunque con menor liquidez ya que obligan a inmovilizar el dinero al menos 90 días (tres meses).

Esto es así porque para los próximos meses se espera una fuerte aceleración en el aumento de precios, por lo que, en dicho contexto, los elementos de inversión atados a la inflación van a ser los ganadores del mercado.

"Hoy la inflación proyectada no te la está pagando ninguna tasa, pero si vos vas al banco y te acepta el plazo fijo ajustado por inflación, porque hay bancos que no lo están aceptando; es el mejor negocio que tenés el de cubrirte con la inflación", aseveró.

"Yo lo que veo es que el plazo fijo ajustado por inflación hoy es la mejor opción", reforzó Di Stefano.

Por otro lado, consultado sobre el potencial de los bonos y las acciones argentinas, el analista se mostró optimista: "Me encantan los bonos, si vamos a tener superávit fiscal el AL30 y el AL29 me encantan", propuso.

En contraste, señaló que las acciones argentinas le "gustan, pero no tanto", ya que él apuesta por las energéticas, las cuales pueden ver sus números golpeados en un eventual recorte total de la obra pública tal como propone Milei.

"Si el gobierno va a parar la obra pública, ¿por dónde va a pasar el gas de la energética o el petróleo?", se preguntó. En su lugar, el especialista propone considerar los Cedears de "empresas tecnológicas norteamericanas que tengan que ver con la Inteligencia Artificial", principalmente Microsoft, Apple y Google, aunque también Nvidia, AMD (Advanced Micro Devices) y Qualcomm.