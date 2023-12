La chicana de Federico Sturzenegger, el hombre clave detrás del DNU, a los cacerolazos

El decreto de Javier Milei para desregular la economía publicado esta medianoche con más de 300 modificaciones tiene como ideólogo a un hombre clave: el expresidente del Banco Central entre 2015 y 2018, Federico Sturzenegger, muy cercano al Presidente.

El economista, hoy asesor de Milei, trabajó en el Decreto publicado este jueves por un año y medio y le presentó sus principales lineamientos a Patricia Bullrich -hoy ministra de Seguridad- durante su campaña por la presidencia.

Frente a esto, luego de la publicación del extenso DNU, Sturzenegger compartió detalles sobre este y señaló cuál cree que es el punto más relevante de todos: sus declaraciones.

El DNU de Milei: qué dijo Federico Sturzenegger

Para el extitular del BCRA durante la gestión de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, el punto más importante del Decreto clave que promete marcar el inicio de la gestión de Javier Milei se encuentra en la modificación del artículo 958 del Código Civil y Comercial.

Según Sturzenegger, su modificación supone "un baño de liberalismo y un baño de libertad" ya que permite, "recuperar la libertad cómo vos querés comerciar, transaccionar, relacionarte con otra gente" en todos los contratos.

El DNU publicado esta medianoche modifica la redacción de este artículo, el cuál actualmente lee: "Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres".

Ahora, según la nueva disposición, se elimina la aclaración de "la moral y las buenas costumbres" y se agrega: "Las normas legales siempre son de aplicación supletoria a la voluntad de las partes expresada en el contrato, aunque la ley no lo determine en forma expresa para un tipo contractual determinado, salvo que la norma sea expresamente imperativa, y siempre con interpretación restrictiva".

Esto les da más libertad a ambas partes para definir contratos por fuera de los dispuesto en el Código y en línea con lo acordado entre ellas: "Nosotros, al cambiar el artículo y decir que el código es supletorio, decimos que es un baño de liberalismo y es un baño de libertad".

Para el economista, esto es así porque la nueva redacción permite "en todos los contratos, recuperar la libertad de cómo vos querés comerciar, transaccionar, relacionarte con otra gente".

E ilustró con los contratos de alquiler, otro punto modificado por el DNU debido a derogación de la Ley de Alquileres: "Por ejemplo, hacés un contrato de alquiler, te olvidaste de poner el plazo, ahí sí vas al código, y el código te dice cómo lo tenés que hacer".

"Nosotros ideológicamente como sociedad nos fuimos alejando del concepto liberal de Vélez Sarsfield hasta que nuestro nuevo código era tan estricto, tan determinístico en cómo hacer los contratos, que se entendía que vos tenías que hacer los contratos de esa manera", consideró al respecto Sturzenegger.

El extitular del Banco Central definió que el "espíritu general" del DNU es el de "no obligar a nadie a nada".

El extitular del Banco Central definió que el "espíritu general" del DNU es el de "no obligar a nadie a nada", y puntualizó: "Yo le estoy dando a la gente la libertad de que elijan sin tener que pagarle a un intermediario. ¿Qué nos van a decir? ¿Me vas a judicializar para decir que la gente no tenga libertad para elegir? Veremos si esas castas están dispuestas a hacer explícito sus privilegios".

Debido a esto, Sturzenegger asegura que, ahora, "los capitalistas están obligados a competir en serio" y que Milei "confronta el sistema de la casta con competencia".

"Milei no le dice a los sindicatos no tengan obras sociales, no le dice no provean sistemas de salud, lo que dice es compitan, compitan en igualdad de condiciones. Porque la competencia los va a hacer mejores. Y la competencia es lo que hace que un sistema económico capitalista funcione en favor de la gente", consideró.

Por otro lado, consultado sobre próximas medidas, el extitular del BCRA adelantó que esto es "una parte pequeña" de las amplias reformas que espera impulsar la gestión de Milei: esto mismo adelantó el Presidente en su conferencia de prensa de ayer en la que informó que llamará a sesiones legislativas extraordinarias.

"Esto es básicamente un pedacito. A fin de esta semana se va a llevar un paquete", informó Sturzenegger. E ilustró con las modificaciones tributarias o educativas que espera aplicar más adelante el Gobierno.

"Esto es esto, y después viene más. En este DNU lo que elegimos fueron cosas que daban esta señal de cambio de rumbo y lo que hacía era ampliar libertades y te obligaba a competir", dijo.

Además, para cerrar, el economista apuntó contra quienes en la madrugada de este jueves se manifestaron en contra del DNU con cacerolazos. Respecto a la multitud que se acercó al Congreso, Sturzenegger ironizó: "Estoy impactado por lo rápido que lo leyeron".