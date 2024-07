El precio de la soja sigue a la baja: qué definió el Gobierno sobre retenciones

En la última semana los precios internacionales de los granos alcanzaron sus mínimos en cuatro años y profundizaron la tendencia negativa que mostraban desde mayo. El precio de la soja se ubicó en torno a los u$s 400 la tonelada, mientras que el maíz operó en los u$s 155 la tonelada.

Estos niveles de precios dan cuenta de una caída de u$s 34 para la soja en el mes y de u$s 20 para el maíz. Caídas tan abruptas no se registraban desde septiembre del año pasado y la explicación se centra en los buenos datos de oferta de granos que tendrá sudamérica y las buenas condiciones para los cultivos en Estados Unidos.



Se suma además que, según informó la Bolsa de Comercio de Rosario, el 68% de los maíces y la soja están en buenas a excelentes condiciones, su mayor nivel en cuatro años, y que solo el 8% de los cultivos está en zonas de sequía, un significativo recorte respecto del 64% registrado para el maíz el año pasado y el 57% para la soja. Estas buenas condiciones solo se comparan con las registradas en 2019.



Mientras que la campaña de maíz a nivel global se mantendría en los mismos niveles que la de 2023/2024, en la caso de la soja, la producción global sería la más holgada de la historia según analizó la entidad rosarina. Mientras tanto, para la campaña 2023/2024 se espera que entre los granos gruesos, la oferta sea de más de 294 millones de toneladas, el mayor volumen de la historia, que además sería sobrepasado el próximo año.

En Chicago además estiman las mayores ventas de la historia tanto en maíz como en soja.

Qué pasa en Argentina

A los exportadores locales se les suma otro desafío: Brasil. El gigante regional se prepara para terminar la cosecha en la región del Mato Grosso y se estima que recolectará 46,6 millones de toneladas, el mejor registro de su historia solo superado por la campaña pasada.



Las bajas en el precio internacional se suman a la caída del dólar exportador, también conocido como blend, luego de la intervención del Gobierno en el mercado del contado con liquidación. Luego del anuncio de la medida por parte del ministro Luis Caputo, quien expuso en sus redes sociales que el Banco Central aspiraría pesos a través de la venta en el mercado del CCL del equivalente en pesos de los dólares comprados a los exportadores, el dólar blend, que operaba el viernes 12 de julio a $1.020 cayó hasta los $993 para hacia el final de la semana cerrar en $1.003.

Es en este contexto que las ventas en Argentina siguen amesetadas a pesar de que las exportaciones del complejo sojero se mantienen firmes. En el caso del maíz, solo el 51% de la producción está comprometida . Esto se traduce en que 17 millones de toneladas fijaron precio, cuando lo habitual para este período es que sean 24 millones.

Desde el sector aseguraron que aún esperan a ver si se mantiene la tendencia para evaluar los efectos. La realidad es que las ventas en Argentina se mantienen por la dinámica del maíz, en especial por los granos tardíos.

En este contexto, Caputo habló sobre la presencia del presidente Javier Milei el domingo 28 en La Rural y anticipó: "No hay ninguna baja de retenciones, si estamos viendo algunas cosas para ayudar al campo. No quiero generar falsas expectativas. Pero si estamos viendo algunas cosas, con todos los sectores. Eso está generando una confianza bárbara. Ellos (por el sector) se dan cuenta de que todo lo que está a nuestro alcance lo estamos haciendo".

En este sentido, la flamante Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a cargo de Sergio Iraeta, anunció el viernes la eliminación de 131 normativas de SENASA para "fortalecer la competitividad de los diversos sectores productivos".